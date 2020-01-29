شكرا لقرائتكم خبر عن تسارع نمو أسعار المستهلكين في استراليا خلال الربع الرابع يفوق التوقعات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الاسترالي قراءة مؤشر أسعار المستهلكين للربع الرابع والتي أظهرت تسارع النمو إلى 0.7% مقابل 0.5% في القراءة السابقة للربع الثالث الماضي، متفوقة على التوقعات التي أشارت لتسارع النمو إلى 0.6%، بينما أوضحت القراءة الجوهرية لمؤشر أسعار المستهلكين استقرار وتيرة النمو عند 0.4% دون تغير يذكر عن ما كانت عليه في القراءة السابقة للربع الثالث، لتعد بذلك القراءة الحالية متوافقة مع التوقعات.

أما عن القراءة السنوية لمؤشر أسعار المستهلكين للربع الثالث فقد أوضحت تسارع النمو إلى 1.8% مقابل 1.7% في القراءة السنوية السابقة للربع الثالث، بخلاف التوقعات التي أشارت لاستقرارها عند نفس النسبة السابقة، بينما أظهرت القراءة السنوية الجوهرية لمؤشر أسعار المستهلكين استقرار النمو عند 1.6% دون تغير يذكر عن ما كانت عليه في الربع الثالث، بخلاف التوقعات التي أشارت لتباطؤ النمو إلى 1.5%.