شكرا لقرائتكم خبر عن ميدغلف للتأمين يتصدر القائمة الحمراء – تحليل صباحي – 29-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انزلق سهم ميدغلف للتأمين (8030) انخفاضاً في آخر جلساته، ليتكبد خسائر بلغت نسبتها -8.87% بما يعادل -2.02 نقطة، ليتصدر السهم بهذا الانخفاض قائمة الأسهم الأكثر انخفاضاً بالنسبة المئوية، ليجني السهم أرباح ارتفاعاته السابقة على المدى القصير، وليبدأ بالبحث عن قاع صاعد قد يساعده على اكتساب زخماً إيجابياً، وسط بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، ومصحوباً بارتفاع ملحوظ في احجام التداول.

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لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض التصحيحي للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 23.00، ليستهدف مستوى الدعم 18.80.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 18.80 ومستوى المقاومة 23.00.