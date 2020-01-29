شكرا لقرائتكم خبر عن مجموعة السريع يحاول تعويض بعضاً من خسائره – تحليل صباحي – 29-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم مجموعة السريع (1213) قليلاً بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، لينهي جلسة اتسمت بالتذبذب في محاولة منه لتعويض بعضاً من خسائره السابقة، ليحقق مكاسب متواضعة بلغت نسبتها 0.29% بما يعادل 0.06 نقطة، وسط تداولات السهم بمحاذاة خط ميل رئيسي هابط على المدى المتوسط، مع بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، أمام استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة. Advertisements لذلك نحن نرجح عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبت المقاومة 22.99، ليستهدف مستوى الدعم 18.79. نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 18.79 ومستوى المقاومة 22.99.

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