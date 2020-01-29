شكرا لقرائتكم خبر عن الرياض يمحو جميع مكاسبه – تحليل صباحي – 29-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بعد تسجيل سهم الرياض (1010) لأعلى سعر له في آخر جلساته عند 23.70، ارتد منه انخفاضاً ليمحو جميع مكاسبه ويغلق على عدم تغيير، وذلك بضغط سلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، لكن مع ذلك تصل لمستويات تشبع بيعي مبالغ فيها مقارنة بحركة السهم، مع تداولات السهم بمحاذاة خط ميل رئيسي صاعد على المدى البعيد كما هو موضح بالرسم البياني المرفق.

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أمام السهم فرصة للتعافي والارتفاع بتداولاته القادمة، ولكن بشرط مهم وهو ثبات مستوى الدعم 23.00، ليستهدف مستوى المقاومة 25.70 مرة أخرى، لكن ستتغير نظرتنا الإيجابية في حالة كسر هذا الدعم.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 22.34 ومستوى المقاومة 24.88.