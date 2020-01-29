شكرا لقرائتكم خبر عن المتحدة للتأمين يستند لدعمه الحالي – تحليل صباحي – 29-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم المتحدة للتأمين (8190) في آخر جلساته، ليسجل خسائر للجلسة الثانية على التوالي بلغت نسبتها -1.57% بما يعادل -0.16 نقطة، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليصل السهم بهذا الانخفاض للاستناد لمستوى الدعم المهم 9.86، فهذا المستوى يمثل نسبة 38.2% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الهابطة على المدى المتوسط (من 13.28 إلى 7.75)، وسط استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مصحوباً بارتفاع ملحوظ في احجام التداول.

Advertisements

لذلك تشير توقعاتنا إلى احتمالية عودة تعافي السهم والارتفاع بتداولاته القادمة، بشرط ثبات مستوى الدعم 9.86، ليستهدف مستوى المقاومة التالي من تلك المتتالية التصحيحية لفيبوناتشي عند 10.52 الذي يمثل نسبة 50% منها.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 9.50 ومستوى المقاومة 10.52.