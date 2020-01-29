شكرا لقرائتكم خبر عن الجزيرة يحاول استعادة تعافيه – تحليل صباحي – 29-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم الجزيرة (1020) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك وسط استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، ليحقق السهم أرباحاً بلغت نسبتها 0.27% بما يعادل 0.04 نقطة، وقد سجل السهم أعلى سعر له خلال تلك الجلسة عند 15.20، ليرتد منه انخفاضاً ويقلص معظم مكاسبه، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية.

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يحاول السهم التعافي والارتفاع من جديد، لهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح هذا السيناريو بشرط عودة استقراره أعلى مستوى 15.07، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 50% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الهابطة على المدى المتوسط (من 17.66 إلى 12.48)، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة التالي عند 15.68 الذي يمثل نسبة 61.8% منها.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 14.65 ومستوى المقاومة 15.40.