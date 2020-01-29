شكرا لقرائتكم خبر عن بولاريس للتطوير الصناعي: تطوير 5 ملايين متر وبيع 80 % من وحدات "بوصلة 1" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف عثمان إيفرين أريكان، مدير عام شركة بولاريس للتطوير الصناعي، أن مجموعة بولاريس تعمل على 5 ملايين متر أرض بالتجمعات الصناعية المختلفة فى مصر، من ضمنها أرض السادات وأكتوبر، مشيرا إلى توقيع 6 عقود بالمنطقة التي تعمل عليها المجموعة في مدينة السادات.

وأضاف في تصريحات لـ"الخليج 365" إلي إن بولارس تعمل على 3 مشروعات حاليا وهى تطوير مليون و400 ألف متر فى السادات و5.5 مليون متر فى العين السخنة و300 ألف متر فى بنى سويف، مشيرا إلى الانتهاء من تطوير أرض السادات خلال عامين بدءا من 2020.

وأوضح أن الاقتصاد المصري متنوع لا يعتمد علي قطاع دون غيره، لكن هناك نمو ملحوظ في الصناعات الصغيرة والمتوسطة، لذلك بولاريس تسعي لتوفير وحدات صناعية بمواصفات تلقي قبولا لدي المستثمرين، سواء بقطاع الصناعات الصغيرة أو المتوسطة.

وأشار إلي أن بولارس ضخت استثمارات وصلت إلي 2.5 مليار جنيه فى 3 تجمعات صناعية، لافتا إلي الانتهاء من بيع 80 % من الوحدات الصناعية ضمن مشروع "بوصلة 1" في السادس من أكتوبر، وهناك توقعات بأن الطلب علي الوحدات سيرتفع ضمن مشروع بوصلة 2 نتيجة زيادة في الطلب والاقبال علي الاستثمار بقطاع الصناعات الصغيرة.

وبشأن وضع البنية الأساسية، قال إنها شهدت طفرة كبيرة خلال اخر 4 سنوات، وأصبحت ملائمة للأنشطة الصناعية، فمثلا كنا نعاني قبل عدة سنوات من عجز في التيار الكهربائي، لكن الوضع تغير تماما حاليا، مؤكدا أن بولاريس كمستثمر يعمل في السوق المصري راض بنسبة 100 % عن وضع البنية التحتية.

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وأوضح عثمان إيفرين أريكان، أن المشروعات الصناعية الصغيرة فى مصر في حاجة إلى مزيد من التركيز عليها لتطويرها وتنميتها بصورة أوسع وأشمل، فهناك 98 % من الاقتصاديات الناشئة تعتمد على هذا النوع من المشروعات.

وكشف عثمان إيفرين أريكان، أن مشروع بوصلة 2 الذى دشنته بولاريس في أكتوبر، يتم اتاحته للمستثمرين بتسهيلات تصل إلى 5 سنوات وبمقدم حجز يتراوح بين 10 إلى 20 %، والأولوية للمستثمر الجاد، وهناك حد أقصى لزيادة سعر متر الأرض تضعه هيئة التنمية الصناعية، فلا يمكن لأى مطور أن يقوم برفع الأسعار من تلقاء نفسه.