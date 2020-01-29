شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يعاني من الضغوط السلبية – تحليل صباحي – 29-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم الأهلي (1180) الانخفاض بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط تداولاته بمحاذاة خط ميل تصحيحي هابط على المدى القصير، مع استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليسجل السهم خسائر جديدة في آخر جلساته بلغت نسبتها -0.33% بما يعادل -0.15 نقطة، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية.

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لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات القماومة 48.05، ليستهدف أولى مستويات الدعم عند 43.95 استعداداً لكسره.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 43.95 ومستوى المقاومة 47.40.