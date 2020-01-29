سابك يغلق على ارتفاع حذر – تحليل صباحي – 29-01-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم سابك (2010) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحقق مكاسب حذرة بلغت نسبتها 0.45% بما يعادل 0.40 نقطة، وذلك في ظل سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة لتوارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية.
لهذا نحن نرجح عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره دون مستوى 90.10، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 84.60.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 86.20 ومستوى المقاومة 91.80.
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