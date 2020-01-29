شكرا لقرائتكم خبر عن سابك يغلق على ارتفاع حذر – تحليل صباحي – 29-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم سابك (2010) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحقق مكاسب حذرة بلغت نسبتها 0.45% بما يعادل 0.40 نقطة، وذلك في ظل سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة لتوارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية.

Advertisements

لهذا نحن نرجح عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره دون مستوى 90.10، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 84.60.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 86.20 ومستوى المقاومة 91.80.