شكرا لقرائتكم خبر عن سيرا يتصرف بإيجابية – تحليل صباحي – 29-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم سيرا (1810) من جديد بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، بالرغم من توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليحقق السهم مكاسب بلغت نسبتها 0.35% بما يعادل 0.08 نقطة، ويأتي ارتفاع السهم في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

Advertisements

لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 22.30، ليستهدف مستوى المقاومة المهم 23.72 استعداداً لمهاجمته.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 22.30 ومستوى المقاومة 23.72.