شكرا لقرائتكم خبر عن كهرباء السعودية يبقي الوضع بلا تغيير – تحليل صباحي – 29-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلق سهم كهرباء السعودية (5110) على عدم تغيير في آخر جلساته، وذلك وسط سيطرة الاتجاه التصحيحي للسهم خلال تداولاته السابقة على المدى القصير، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة لتوارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية. Advertisements لهذا نحن نتوقع انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أدنى مستوى 20.00، ليستهدف مستوى الدعم المهم 19.08. نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 19.34 ومستوى المقاومة 20.00.

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