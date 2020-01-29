شكرا لقرائتكم خبر عن العربي الوطني يعمق من خسائره – تحليل صباحي – 29-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم العربي الوطني (1080) بتداولاته الأخيرة على المدى القصير، ليسجل خسائر للجلسة الثالثة على التوالي بلغت نسبتها -1.69% بما يعادل -0.45 نقطة، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليتعرض السهم بانخفاضه الأخير للضغط السلبي لمتوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وسط محاولات السهم تصحيح الاتجاه الرئيسي الصاعد بالمدى المتوسط وبمحاذاة خط ميل كما هو موضح بالرسم البياني المرفق.

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نحن نجرح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، ولكن بشرط مهم وهو ثبات مستوى الدعم 26.00، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 28.50 من جديد.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 25.50 ومستوى المقاومة 27.00.