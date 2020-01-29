شكرا لقرائتكم خبر عن العقارية يصل لأدنى مستوياته في أسبوعين – تحليل صباحي – 29-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انزلق سهم العقارية (4020) انخفاضاً بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليسجل السهم خسائر جديدة في آخر جلساته بلغت نسبتها -1.42% بما يعادل -0.20 نقطة، وذلك وسط محاولات السهم البحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة قد تساعده على التعافي والارتفاع من جديد، في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

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لهذا نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، بشرط عودة استقراره أعلى مستوى 14.05، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 50% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الهابطة على المدى المتوسط (من 16.99 إلى 11.10)، ليستهدف المقاومة التالية عند 14.74 الذي يمثل نسبة 61.8% من تلك المتتالية التصحيحية.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 13.62 ومستوى المقاومة 14.28.