طيبة للاستثمار يجني أرباحه – تحليل صباحي – 29-01-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم طيبة للاستثمار (4090) في آخر جلساته، ليجني السهم أرباح ارتفاعاته السابقة بالمدى القصير، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -0.15% بما يعادل -0.05 نقطة، وليحاول السهم في الوقت نفسه اكتساب زخماً إيجابياً وتصريف تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء ظهور تقاطع سلبي بها، في ظل سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.
لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 32.90، ليستهدف مستوى المقاومة 34.00 استعداداً لمهاجمته.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 32.90 ومستوى المقاومة 34.00.
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