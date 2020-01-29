شكرا لقرائتكم خبر عن مكة للإنشاء يحاول اكتساب زخماً إيجابياً – تحليل صباحي – 29-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم مكة للانشاء (4100) في آخر جلساته، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد، مع بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، ليسجل السهم خسائر جديدة بلغت نسبتها -0.68% بما يعادل -0.50 نقطة، في ظل استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد.

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لهذا نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، بشرط عودة استقراره أعلى مستوى 74.25، فهذا المستوى الذي يمثل نسبة 50% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الهابطة على المدى المتوسط (من 85.00 إلى 63.5)، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة التالي عند 76.79 الذي يمثل نسبة 61.8%.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 72.50 ومستوى المقاومة 75.00.