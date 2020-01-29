شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يكسر دعم قناة سعريه تصحيحية صاعدة – تحليل صباحي – 29-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) انخفاضه للجلسة السادسة على التوالي، مسجلاً خسائر جديدة في آخر جلساته بلغت نسبتها -0.15% بما يعادل -12.389 نقطة، ليكسر المؤشر بهذا الانخفاض دعم قناة سعريه تصحيحية صاعدة كانت تحد تداولاته السابقة على المدى القصير كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، وقد تزامن ذلك مع تخطيه لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليتعرض المؤشر للمزيد من الضغط السلبي.

لهذا نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للمؤشر بتداولاته القادمة، طيلة استقراره دون مستوى 8197.39، ليستهدف مستوى الدعم 8000.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 8,076.79 ومستوى المقاومة 8,300.00.