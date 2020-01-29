شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الاول (BKP) يرتفع بشكل طفيف -تحليل صباحي- 29-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع المؤشر بشكل طفيف نهاية تداولات امس الثلاثاء ليغلق عند مستوى 7024 نقطة، ملامسا بذلك مستوى الدعم الحالي عند 7000 نقطة، وفي ظل انطلاق إشارة بيع على مؤشر استوكاستيك، لذلك نتوقع انه في حالة اختراق المؤشر لمستوى الدعم المذكور، فانه سيواصل تراجعه لمستوى الدعم التالي عند 6650 نقطة.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 7,005 وبين مستوى المقاومة هو 7,049 نقطة