شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يخترق القناة الصاعدة -تحليل صباحي- 29-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل المؤشر تراجعه خلال جلسة امس الثلاثاء حيث اغلق عند مستوى 10422 نقطة، مقتربا بذلك من أدني مستوى له خلال الجلسة وهو 10420 نقطة، لينزلق بذلك اسفل القناة الصاعدة قصيرة الأجل، مما يمهد الطريق أمام المؤشر لمزيد من الانخفاض لمستويات قد تصل الى 10150 نقطة كمستوى أول، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 10550 نقطة.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 10,360 نقطة وبين مستوى المقاومة هو 10,483 نقطة