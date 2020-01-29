شكرا لقرائتكم خبر عن معهد البترول الأمريكي يعلن انخفاضاً غير متوقع في مخزونات النفط والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت بيانات أولية غير رسمية انخفاض مخزونات النفط في الولايات المتحدة بحوالي 4.3 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، بينما توقع محللون ارتفاعها بحوالي 1.4 مليون برميل.



واظهرت البيانات ارتفاع مخزون البنزين بحوالي 3.3 مليون برميل بينما انخفض مخزون المقطرات بحوالي 141 ألف برميل.



يأتي ذلك قبيل إعلان إدارة معلومات الطاقة عن البيانات الرسمية وهي قراءة تؤثر بشكل كبير في تحركات أسعار النفط.