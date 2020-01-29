شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تتعافى جزئياً من الخسائر وتغلق على ارتفاع في انتظار قرار الفائدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأمريكية خلال تعاملات الثلاثاء متعافية من الخسائر الفادحة المسجلة في جلسة الإثنين، وذلك على الرغم من استمرار القلق من تفشي فيروس كورونا.



وأعلنت الحكومة الصينية وفاة اكثر من مائة شخص وإصابة الآلاف الذين يصل عددهم ربما إلى خمسة آلاف مصاب بالفيروس في الوقت الحالي.



واكد الرئيس الصيني "شي جين بينج" على قدرة بلاده في احتواء الفيروس والسيطرة عليه مرحبا بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.



وظهرت بيانات حكومية ارتفاع مؤشر طلبات السلع المعمرة في أمريكا بنسبة 2.4% في الشهر الماضي، وهو أكبر ارتفاع منذ أبريل/نيسان عام 2019.



وسوف يعلن الاحتياطي الاتحادي اليوم الأربعاء عن قراره بشأن معدل الفائدة وسط توقعات بالإبقاء عليها دون تغيير لتتحول الأنظار بعد ذلك إلى المؤتمر الصحفي لرئيس البنك "جيروم باول".

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وفي سوق الخام، ارتفع سعر "ويست تكساس" بنسبة 0.6% واغلق عند 53.48 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر اليوم عند 53.9 دولار وأقل سعر عند 52.6 دولار.



وارتفع "برنت" بنسبة 0.3% مغلقا عند 59.51 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر اليوم عند 60.1 دولار وأقل سعر عند 58.5 دولار.



وفي نهاية التعاملات، ارتفع "داو جونز" بنسبة 0.7% (ما يعادل 187 نقطة) إلى 28723 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 28823 نقطة وأقل مستوى عند 28575 نقطة.



وصعد "ناسداك" بنسبة 1.4% (ما يعادل 130 نقطة) إلى 9269 نقطةن وسجل أعلى مستوى عند 9288 نقطة وأقل مستوى عند 9182 نقطة.



وارتفع "إس أند بي 500" بنسبة 1% (ما يعادل 32 نقطة) إلى 3267 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 3285 نقطة وأقل مستوى عند 3253 نقطة.