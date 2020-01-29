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شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الصويا تنخفض للجلسة السادسة على التوالي والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الصويا خلال تعاملات الثلاثاء للجلسة السادسة على التوالي في ظل انتظار المستثمرين لإشارات على انتعاش أو زيادة الطلب من جنب الصين بعد توقيع المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري في الخامس عشر من يناير/كانون الثاني الجاري.
ويخشى المستثمرون أيضا من تأثر الطلب العالمي على السلع الزراعية سلبياً نتيجة تفشي فيروس كورونا القاتل في الصين وانتقاله إلى دول أخرى.
كانت الصين قد كشفت عن ارتفاع عدد الوفيات جراء فيروس كورونا إلى 106 أشخاص بينما زادت الإصابات إلى نحو 4800 شخصاً من بيننهم المئات في حالة خطرة.
وأعلنت وزارة الزراعة الأمريكية أمس انخفاض صادراتها من الصويا إلى 1.039 مليون طن خلال الأسبوع الماضي تماشيا مع التوقعات مقارنة بالبيانات السابقة بتصدير 1.206 مليون طن.
وفي ختام التعاملات، انخفضت أسعار الصويا عقود تسليم مارس/آذار بنسبة 0.2% إلى 8.95 دولار للبوشل، وسجل أعلى سعر في الجلسة عند 8.98 دولار وقل سعر عند 8.88 دولار.
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