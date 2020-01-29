شكرا لقرائتكم خبر عن نيكى يرتفع 0.40% فى بداية التعامل بطوكيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صعد مؤشر نيكي القياسى فى بداية التعامل في بورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الأربعاء، وارتفع نيكي 0.40 % إلى 23309.32 نقطة في حين صعد مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.20 % إلى 1695.65 نقطة.

كان المؤشر نيكى القياسى ، انخفض وسجل أقل مستوى إغلاق فى ثلاثة أسابيع مع انتشار فيروس كورونا الجديد فى الصين وخارجها ما دفع السلطات لأخذ اجراءات أشد لاحتواء التفشى.

وهبط المؤشر نيكي 0.55% إلى 23215.71 نقطة وهو أقل مستوى إغلاق منذ 8 يناير، فى حين نزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.6% لأقل مستوى فى شهرين عند 1692.28 نقطة.

واتسع نطاق الاتجاه النزولى الذى تركز فى البداية فى قطاعات من المحتمل أن تتضرر بشكل مباشر من الفيروس مثل السياحة والصناعات المرتبطة بها.