شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان مخطط «نيوم» خلال شهرين والان نبدء بالتفاصيل
ولفت إلى أن الإعلان عن إنشاء الأكاديمية جزء من برامج متعددة للمسؤولية الاجتماعية، تستهدف من خلالها توفير فرص عمل مناسبة في «نيوم» تليق بمكانة وطموح وأحلام أبناء المنطقة والمجتمع المحلي.
وأضاف الرئيس التنفيذي: إن «نيوم» مشروع عالمي طويل المدى، فيما أن 2020 يعد عام التنفيذ بعد وضع الخطط الإستراتيجية، وهو ما يعني البناء في جميع المناطق المختلفة ضمن المشروع، مبينا أن العمل في «نيوم» بحاجة لشركاء لتهيئة العقول والمعرفة في داخل المملكة وخارجها.
وأشار إلى أن تدشين الأكاديمية وتوقيع العديد من الاتفاقيات الشراكية مع جامعتي تبوك، والأمير فهد بن سلطان، باكورة انطلاق العمل التعليمي، وهو الشراكة لتهيئة المواطن وخاصة أهالي منطقة تبوك الذين نعول عليهم في تحويل هذا الحلم إلى حقيقة.
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