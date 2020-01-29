شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان مخطط «نيوم» خلال شهرين والان نبدء بالتفاصيل

أكد الرئيس التنفيذي لشركة نيوم المهندس نظمي النصر أنه سيتم خلال الشهرين القادمين الإعلان عن المخطط العام لمشروع «نيوم»، وعن مراحل التنفيذ والبناء فيه، والتي ستركز في مراحلها الأولى على تطوير البنية التحتية، والمتوقع أن يشاهد العالم تفاصيلها خلال السنوات الخمس القادمة. وقال المهندس النصر في تصريح عقب حضوره أول أمس حفل تدشين إطلاق أكاديمية «نيوم»: إن العام الحالي بداية الزخم الفعلي لمشروعات «نيوم»، والتي ستكون شاهدة على همة السعوديين لبناء مستقبل واعد لبلدهم، فيما ستفتح أكاديمية «نيوم» أبوابها في عامها الأول لألف طالب من أبناء المنطقة ليتلقوا تدريبهم فيها، وفي مجالات تدعم قطاعات مهمة في نيوم مثل الطاقة والسياحة والنقل والضيافة وغيرها، إضافة إلى أن «نيوم» ستحرص على استقطاب المزيد من الطلاب والطالبات حتى الوصول إلى العدد المستهدف وهو 6000 مستفيد من هذا البرنامج التدريبي المنتهي بالتوظيف.

ولفت إلى أن الإعلان عن إنشاء الأكاديمية جزء من برامج متعددة للمسؤولية الاجتماعية، تستهدف من خلالها توفير فرص عمل مناسبة في «نيوم» تليق بمكانة وطموح وأحلام أبناء المنطقة والمجتمع المحلي.

وأضاف الرئيس التنفيذي: إن «نيوم» مشروع عالمي طويل المدى، فيما أن 2020 يعد عام التنفيذ بعد وضع الخطط الإستراتيجية، وهو ما يعني البناء في جميع المناطق المختلفة ضمن المشروع، مبينا أن العمل في «نيوم» بحاجة لشركاء لتهيئة العقول والمعرفة في داخل المملكة وخارجها.

وأشار إلى أن تدشين الأكاديمية وتوقيع العديد من الاتفاقيات الشراكية مع جامعتي تبوك، والأمير فهد بن سلطان، باكورة انطلاق العمل التعليمي، وهو الشراكة لتهيئة المواطن وخاصة أهالي منطقة تبوك الذين نعول عليهم في تحويل هذا الحلم إلى حقيقة.