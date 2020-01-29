شكرا لقرائتكم خبر عن «سامبا» توفر حلولا تمويلية عقارية ميسرة لموظفي «سابك» والان نبدء بالتفاصيل

وقعت مجموعة «سامبا» المالية اتفاقية تعاون مع الشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك»، ضمن توجهات وزارة الإسكان لتقديم حلول السكن المدعوم لمنسوبي القطاع الخاص، فيما تنص الاتفاقية على أن تتكفل «سامبا» بتقديم حلول تمويلية ميسرة وحصرية لتمكين موظفي «سابك» ممن تنطبق عليهم لائحة الدعم السكني من تملك السكن المناسب بمزايا تنافسية.

وحضر توقيع الاتفاقية وزير الإسكان ماجد الحقيل ورئيس مجلس إدارة سابك، الدكتور عبدالعزيز الجربوع، والرئيس التنفيذي لـ«سابك» يوسف البنيان، ونائب الرئيس التنفيذي وكبير الإداريين لمجموعة سامبا المالية محمد آل الشيخ، والمشرف العام على الإسكان المؤسسي عبدالله بن سعيد.

وتعد الاتفاقية باكورة الاتفاقيات المخصصة لتقديم السكن المدعوم لمنسوبي القطاع الخاص في المملكة، وذلك كخطوة مُضافة بعد الاتفاقيات السابقة المماثلة التي تم إبرامها بين الجهات التمويلية ومؤسسات القطاع الحكومي، وأطلقتها وزارة الإسكان ضمن جهودها الرامية إلى رفع نسبة تملك المواطنين للمساكن وفقًا لرؤية 2030.

وأبرمت سامبا ضمن هذا السياق اتفاقية سابقة مع الإسكان المؤسسي التابع لوزارة الإسكان تقضي بتقديم عروض تمويل عقارية استثنائية مدعومة بنسب ربح مخفضّة، وتسهيلات حصرية، لغرض مساندتهم في تقديم السكن المناسب بسهولة ويُسر.

وقال محمد آل الشيخ: إن سامبا ستتولى تقديم حلول تمويلية ميسّرة لموظفي سابك ممن تنطبق عليهم لائحة الدعم السكني، مدعومة بمزايا حصرية، لتمنح منتسبي الشركة قيمة مضافة تمكنهم من امتلاك السكن المنشود بطرق ميسرة، مؤكدا أن سامبا ستسعى إلى صياغة نموذج تمويلي ريادي لدعم منسوبي القطاع الخاص يبنى على الشراكة البنّاءة القائمة مع وزارة الإسكان عبر الاتفاقية.