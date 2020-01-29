شكرا لقرائتكم خبر عن بنك الرياض شريك لفعاليات «أسبوع المهنة» في جامعة الملك سعود والان نبدء بالتفاصيل
ويحرص بنك الرياض على الاستثمار في رأس المال البشري وتوطين الوظائف والتي تُعد جزءا أساسيا من رؤية المملكة 2030، وتمكين ما لديه من مواهب واعدة، خاصة المرأة السعودية التي تحظى بدعم واستثمار قدراتها لإعداد قيادات إدارية متمرسة في مجال الأعمال المصرفية.
ويتصدر بنك الرياض أعلى مؤشرات توطين الوظائف في القطاع المصرفي في المملكة، وتمكين المرأة السعودية.
الجدير بالذكر أن بنك الرياض حصد مؤخرا جائزة التميز في إدارة الموارد البشرية واستقطاب المواهب خلال فعاليات مؤتمر Future Training Development and Learning Leaders، الذي أُقيم في مدينة دبي. والتي تم منحها تقديرا لرؤية بنك الرياض وإستراتيجيته في إدارة الموارد البشرية، والآلية المتبعة في استكشاف واستقطاب المواهب.
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