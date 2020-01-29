شكرا لقرائتكم خبر عن الجميح تفتتح مراكز «شل فاست لوب» في مختلف مدن المملكة والان نبدء بالتفاصيل

انطلاقا من الشراكة التجارية التي تربط شركة الجميح للسيارات بزيوت شل السعودية ، افتتحت الجميح للسيارات، أحد أكبر وكلاء جنرال موتورز بالمملكة والشرق الأوسط لسيارات شفرولية وجي إم سي وكاديلاك والوكيل الرسمي لسيارات جي إيه سي بالمملكة، مؤخرا عددا من مراكز «شل فاست لوب» لخدمة جميع أنواع السيارات في عدد من مدن المملكة.

كما تعتزم الشركة افتتاح 100 فرع في مختلف الأنحاء بالمملكة خلال الـ5 السنوات القادمة، وتأتي هذه الخطوة لتواكب رؤية شركة الجميح للسيارات بأن تكون الرائدة في توفير الحلول المتكاملة في قطاع السيارات بمنطقة الشرق الأوسط.

والجدير بالذكر أن هذه المراكز تقدم الصيانة الدورية الموصى بها لمختلف أنواع المركبات وكافة الموديلات والطرازات، ولا يقتصر عملها على تغيير زيوت المحركات، وتتطلع الشركة أن تكون مراكزها الاختيار المفضل لجميع العملاء؛ للحصول على الخدمات التي تحتاجها مركباتهم. وقد استثمرت الشركة خبراتها في هذا المجال ووفرت قطع الغيار الأصلية للمركبات المتعددة بالإضافة للمنتجات التي تقوم بتوريدها لتلبي تطلعات كافة العملاء بأسعار تنافسية.

ومن الخدمات التي تقدمها هذه المراكز بجانب تغيير الزيوت، تغيير شمعات الاحتراق «البواجي»، تغيير الفلاتر بأنواعها المختلفة، تغيير البطاريات بالإضافة إلى الكثير من خدمات الصيانة الدورية.