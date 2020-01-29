شكرا لقرائتكم خبر عن البنية التحتية تدعم تحول المملكة لمركز إقليمي في خدمات النقل السريع والان نبدء بالتفاصيل

أكد مدير شركة الخطوط الحديدية المركزية اليابانية، توركيل باترسون، أن المملكة مؤهلة لأن تكون مركزًا إقليميًا في خدمات النقل السريع بفضل البنية التحتية التي تمتلكها والخطط الطموحة التي تعمل عليها، مشيرا إلى أنه خلال سنوات ستكون جنباً إلى جنب مع اليابان والصين والدول الأوربية في مجال النقل الذي يعتمد على السرعة.

جاء ذلك أمس خلال تدشينه فعاليات منتدى الخطوط الحديدية 2020، الذي تنظمه الشركة السعودية للخطوط الحديدية «سار» على مدار يومين، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين.

وأضاف باترسون: إن المملكة تسير على خطى النمو والتطور بفضل إستراتيجتها في عملية الربط بين السكك الحديدية السريعة والأخرى العمرانية التي تكون داخل المدن، والتي تسعى لتقليل فترات الانتظار بين القطارات حتى في حالات الكوارث الطبيعية.

واستعرض باترسون مشروعات السكك الحديدية في المملكة مقارنة مع اليابان والولايات المتحدة الأمريكية وتايوان والصين واستراليا وعدد من الدول الأوروبية، موضحاً أن النمو المستقبلي سيكون في صالح البنى التحتية السعودية.

وأكد وزير النقل م.صالح الجاسر، وجود رغبة للاستفادة من الموقع المميز للسعودية ومن البنية التحتية وما يشهده الاقتصاد من حراك بفضل رؤية 2030.

وقال الجاسر: إن أهمية استضافة الرياض للمنتدى في هذا التوقيت، كونها تترأس مجموعة العشرين G20 وتستضيف اجتماعاتها، فيما نفذت أكبر مشروع نقل في المنطقة خلال السنوات الأخيرة باستخدام أحدث التقنيات في تشغيل وإدارة وصيانة القطارات الأرضية والجسرية وقطارات الأنفاق والخدمات اللوجستية المتعددة.

وأشاد بدور القطاع الخاص في تطوير منظومة النقل، مؤكدًا أن الاستثمار طويل الأجل أدى إلى تعزيز الثقة والكفاءة والفعالية ورفع مستوى السلامة في خدمات النقل بما يكفل تقديم خدمات ذات كفاءة عالية وبأسعار تنافسية.

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من جهته، قال وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر الخريف: إن النقل ممكن أساسي لقطاع الصناعة والثروة المعدنية، موضحا أن المملكة في رؤيتها تعمل على تنويع مصادر الدخل والتنوع الاقتصادي.

وأوضح أن بعد أربعة أعوام من انطلاق رؤية 2030 نستطيع أن نثبت للعالم أن المملكة قد ضخت الاستثمارات اللازمة التي ستمكن قطاعات من بناء قاعدة سواء في مجال الصناعة بشكل عام أو مجال التعدين.

وبين أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية، تسعى إلى بناء قاعدة صناعية عبر مجموعة من الاتجاهات تتمثل في المحافظة على المكتسبات التي تمت خلال الـ45 سنة الماضية، والعمل على تعميق القيمة المضافة للصناعات الأساسية والدخول في نشاطات تحويلية، والعمل والاستفادة من السوق المحلي وسوق المنطقة، والاستفادة من موقع المملكة الجغرافي، واغتنام الثروة الصناعية الرابعة والبناء على ما لدى المملكة من مقومات.

وبين أن برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية «ندلب»، ينقل المملكة من اقتصاد معتمد على النفط إلى اقتصاد متنوع.

وأكد أن المملكة استثمرت لتمكين «معادن» نحو 100 مليار ريال؛ ما جعلها تقفز من المرتبة الـ128 إلى الـ11 على مستوى العالم، ويتوقع أن تحتل المرتبة الثانية في مجال الفوسفات. بدوره، قال الدكتور بشار المالك، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للخطوط الحديدية «سار»: إن المنتدى يعقد لأول مرة في المملكة وهي تستشرف عهدا جديدا تحت مظلة رؤية 2030، مضيفا: نقلنا نحو 47 مليون طن وقود، مما أسهم في إزاحة نحو 4 ملايين شاحنة من على الطرق.

وأضاف: شبكة قطار الشمال الوحيدة في المنطقة التي تستخدم النظام الأوروبي الحديث والمتقدم في الإشارات والاتصالات لنقل الركاب والبضائع في نفس الوقت، وبعد تدشين قطار الحرمين أصبح أسرع قطار للركاب في المنطقة، وواحدا من أسرع القطارات في العالم.