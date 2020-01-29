شكرا لقرائتكم خبر عن «وول ستريت» تتجاوز «فيروس الصين» بدعم نتائج الشركات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قاومت مؤشرات الأسهم العالمية، أمس الثلاثاء، مخاوف تفشي فيروس «كورونا الجديد» في الصين، ما قد يضر بالنمو الاقتصادي العالمي، وفيما فشلت الأسواق الآسيوية في التعافي وسقطت في المنطقة الحمراء بخسائر كبيرة، نجحت نظيرتها الأوروبية والأمريكية في النهوض بمكاسب قلصت بها خسائرها الحادة في الجلسة السابقة، بدعم من نتائج إيجابية لشركات كبرى، وبيانات اقتصادية قوية، مع ترقب المستثمرين لنتائج شركات هامة، ومتابعتهم لتطورات فيروس الصين بحذر.

في بورصة نيويورك، ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية أمس الثلاثاء، بعد أن طمأن الرئيس الأمريكي الأسواق يشأن انتشار كورونا في الولايات المتحدة، وقال ترابم: نحن على اتصال وثيق جدا مع الصين بشأن الفيروس. عدد قليل جدا من الحالات المبلغ عنها في البلاد، ونراقب الوضع بقوة، كما عرضنا على الصين والرئيس شي أي مساعدة ضرورية.

وارتفع مؤشر «داو جونز» 216 بنحو 0.7% ليصل إلى مستوى 28629.8 نقطة، كما ارتفع «ستاندرد آند بورز» بنسبة 0.98% مسجلاً 3260.5 نقطة، وصعد «ناسداك» بنحو 1.2% عند مستوى 9211.8 نقطة.

وحاولت «وول ستريت» التعافي في جلسة الثلاثاء من خسائر قوية بلغت 450 نقطة للمؤشر الصناعي «داو جونز» في نهاية جلسة الاثنين، وهي أكبر خسائر يومية منذ أكتوبر.

وتستمر الشركات الأمريكية في الإفصاح عن أدائها المالي في الربع الأخير من العام الماضي فيما يترقب المستثمرون الأداء المالي لشركة «أبل» بعد إغلاق الجلسة.

وبالنسبة للبيانات الاقتصادية، ارتفعت طلبيات السلع الأمريكية المعمرة في الشهر الماضي بأكثر من التقديرات، كما صعدت أسعار المنازل في 20 مدينة في الولايات المتحدة بنحو 2.6% لتتجاوز التوقعات.

وفي القارة العجوز، ارتفعت الأسهم الأوروبية، أمس الثلاثاء، بعد أن شهدت أسوأ أداء يومي في نحو أربعة أشهر في الجلسة السابقة، وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3%، وتصدر سهم إيرباص قائمة الأسهم المرتفعة على المؤشر القياسي، بعد أن قالت الشركة إنها اتفقت على التوصل إلى تسوية مع السلطات الفرنسية والبريطانية والأمريكية بشأن تحقيق في ادعاءات بالرشوة والفساد.

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وارتفعت أسهم شركات صناعة السلع الفاخرة بيربري جروب وإل.في.إم.إتش، وكيرنج المالكة لجوتشي ومونكلير، بنسب تتراوح بين 0.4% و0.6%. والأسهم كانت من بين الأسوأ أداء، الاثنين.

وربح المؤشر الفرعي لقطاع السفر والترفيه 0.2% بعد أن هبط لأدنى مستوياته في نحو سبعة أسابيع في الجلسة السابقة بفعل فرض قيود على السفر.

وفي آسيا، انخفض المؤشر نيكاي القياسي، أمس الثلاثاء، وسجل أقل مستوى إغلاق في ثلاثة أسابيع، حيث هبط المؤشر 0.55% إلى 23215.71 نقطة، وهو أقل مستوى إغلاق منذ الثامن من يناير/‏‏ كانون الثاني، في حين نزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.6% لأقل مستوى في شهرين عند 1692.28 نقطة.

واتسع نطاق الاتجاه النزولي الذي تركز في البداية في قطاعات من المحتمل أن تتضرر بشكل مباشر من الفيروس، مثل السياحة، والصناعات المرتبطة بها. ولم تنج من الخسائر حتى الشركات التي تتمتع بإمكانات نمو قوية، مثل كينيس، التي فقد سهمها 2.8% وركروت هولدينجز التي انخفض سهمها 1.9%.

وأغلقت جميع المؤشرات الفرعية على توبكس، وعددها 33 على هبوط باستثناء اثنين.

وسجل قطاعا إنتاج الصلب والشحن البحري، اللذان يُنظر إليهما على أنهما يعتمدان على الصين، أسوأ أداء وتراجعا 2.4 و1.3% على التوالي.

كما تراجعت أسهم كوريا الجنوبية في ختام تعاملات الثلاثاء، وعند الإغلاق، تراجع مؤشر «كوسبي 100» لأسهم كوريا الجنوبية بنحو 3.1%، وبالمثل شهدت بورصة شنغهاي هبوطاً لمؤشرها الرئيسي بمقدار 2.75%. (وكالات)