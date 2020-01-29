شكرا لقرائتكم خبر عن المستوردين: تأثر الصناعة الصينية بسبب كورونا سيظهر فى السيارات والالكترونيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين بالغرف التجارية، أن أزمة الصين ستؤثر على مصر فى حالة توقف خطوط انتاج المصانع الصينية فى قطاع مستلزمات الإنتاج والمواد الخام التى تعتمد عليها الصناعة المصرية بنسبة كبيرة، خاصة فى قطاع الأجهزة الإلكترونية، والنسيج، والأقمشة، وقطاع السيارات وغيرها، حيث تصدر الصين إلى مصر معظم مدخلات الإنتاج لصناعات كثيرة.

وأوضح شيحة فى تصريحات خاصة لـ "الخليج 365 "، أن مصر تستورد سنويا سلع من الصين سواء مدخلات انتاج أو تامة الصنع بقيمة 16 مليار دولار، وتمثل الواردات الصناعية ومستلزمات الإنتاج، والسلع الوسيطة نحو 80% من حجم الواردات، موضحا أن الحكومة الصينية تعمل بكل جهد على احتواء الأزمة والقضاء على الفيروس قبل انتشاره فى مختلف مناطقها.

وأوضح أن شهر يناير هي فترة أجازات صيفية فى دولة الصين، وأى تعاقدات جديدة ستتم فبراير المقبل مع عودة العمل في مختلف الصناعات، وكيفية تفادى إصابات جديدة بين العاملين فى المصانع ، ولفت إلى أن السوق المصرية لديها مخزون حالى للصناعات المختلفة لحين تخطى الصين أزمتها ، خاصة وأن الكارثة الكبرى ستكون على الصين في صناعتها في حالة تفشى المرض بين العمال في المصانع المنتشرة في الولايات المختلفة.

Advertisements

يذكر أن الصين لم تعلن عن تأثير أي قطاعات صناعية في أسواقها حتى الآن ، إلا أنها أعلنت أن عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا ارتفع إلى 106، وذكرت لجنة الصحة الوطنية فى بيان أن العدد الإجمالى لحالات الإصابة المؤكدة فى البلاد ارتفع إلى 4515 حالة حتى 27 يناير، وأعلنت شركة النقل العام فى العاصمة بكين عبر حسابها على موقع ويبو أنها ستعلق معظم خدمات الحافلات إلى إقليم هوبى المجاور الذى ظهر الفيروس فيه اعتبارا من اليوم الثلاثاء لاحتواء التفشي، وأعلنت منطقة التبت ذاتية الحكم فى الصين إغلاق كل المواقع السياحية مؤقتا اعتبارا من يوم الاثنين لوقف انتشار الفيروس.