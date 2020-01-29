شكرا لقرائتكم خبر عن "دابليو أيه تي جى WATG" العالمية تضع تصميمات عالمية لـ جولف بورتو كايرو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علي قدم وساق يستمر العمل المتواصل ليل نهار في جولف بورتو كايرو بمستقبل سيتي إحدي مشروعات بورتو جروب والذي تتحدي به الجميع خاصة وانه سيكون ايقونة الجمال في مستقبل سيتى تلك المدينة الواعدة التى نجحت خلال الفترة الماضية فى خطف الانظار خاصة بعدما أكدت الشركة علي التزامها الكامل أمام العملاء علي تنفيذ كل ما وعدت به من حدائق جولف وحمامات سباحة وتصميمات فريدة وكل وسائل الترفيه التي تجعلها تظل علي القمة وعند ثقة عملاؤها بها وهو ما أكده الدكتور محمد السيد رئيس مجلس إدارة بورتو جروب

وأضاف أن الشركة تسعي جاهدة لإبتكار تصميمات جديدة خاصة بها وهو ما جعلنا نتعاقد مع كبري شركات التصميم المعماري في العالم والمستشارين في تصميم المشروع شركة "دابليو أيه تي جى WATG" التي صممت "البهاماس"، واستعانت بالمصمم العالمي لملاعب الجولف "ستيف ريتسون" أشهر مصمم لملاعب الجولف في العالم. كي تقدم لعملاؤها تصميمات فريدة ومميزة .حيث يتم هذه الأيام إعداد تصميمات ذكية مبتكرة تجعلنا ننفرد بالقمة من خلال إرضا ذوق العميل وتحقيق طموحة في السكن في أجمل منطقة في مصر .

حيث راعينا في التصميمات الجديدة المساحات الخضراء علي مرمي البصر ليشعر كل قاطن وحدة من الوحدات أنه يعيش في ملعب جولف بمفردة بالإضافة إلي العديد من المزايا الأخري التي تميز جولف بورتو كايرو حيث وضعنا خبرات السنين في المشروع ورفعنا شعار " جنينتك ملعب جولف " .

ويستكمل الدكتور محمد السيد رئيس مجلس إدارة بورتو جروب قائلا أن اجولف بورتو كايرو تقع في المرحلة الرابعة لمستقبل سيتي علي طريق الأمل مباشرة وهو ملاصق للعاصمة الإدارية ومدينتي ويبعد 10 دقائق عن القاهرة الجديدة ويعتبر هذا المشروع في موقع استراتيجي هام في مستقبل سيتي خاصة وأنه يحتوي علي أول ملعب فوت جولف في القاهرة والذي صمم ليكون مركز جذب لعشاف لعبة الـ فوت جولف في مصر

ومساحة جولف بورتو كايرو ما يقرب من 151 فدان اى حوالى 635000 م2 يضم المشروع حوالى 3000 شقة سكنية بمسطحات مختلفة تبدأ من 57 م2 الى 148 م2 ويتيح التصميم دمج وحدات مع بعضها وذلك لإرضاء متطلبات كافة العملاء، كما يضم المشروع حوالى 490 فيلا بمسطحات 106 م2 & 169 م2 & 375 م2 وايضاً يضم المشروع الخدمات المختلفه من مدرسة و حضانة و مسجد و كلوب هاوس هذا بخلاف منطقة المركز التجارى (إستريت مول) و الخدمات الإداريه و العيادات ومسطحات كبيره من اللاندسكيب و حمامات السباحه بخلاف ملاعب الفوت جولف.

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ويتميز المشروع بوجود مطاعم عالمية ومدرسة دولية وحضانة ومكاتب إدارية وعيادات وتتراوح مساحات الشقق من 59 متر وحتي 142 متر مربع وبتصميمات ذكية تتيح إمكانية دمج الوحدات لتعطي مسطحات أكبر طبقا لإحتياج كل عميل والفيلات من 106 متر وحتي 375 متر هذا بجانب حمامات السباحة بجانب حياة البورتاوية المملؤة بالمتعة والهدوء

وشدد على أن بورتو جولف كايرو في مدينة المستقبل تضم عدد من الخدمات غير موجودة في أي مشروع آخر، وتجمع فيها بين الخدمات المختلفة سواء سكني أو إداري، أو تجاري، بالإضافة إلى تكرار تجربة "الفوت جولف" التي تم تدشينها في جولف مارينا وهي لعبة جديدة تم اعتمادها من الفيفا عالميًا.

وأن الشركة لديها ثقة كبيرة في عملاؤها فى أنها ستحقق انجاز كبير ترضى به طموح الجميع وتحقق لعملاؤها ما يحلمون به من وحدات ذات تصميمات فريدة ومساحات خضراء شاسعة.