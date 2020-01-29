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شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع إيرادات "ستاربكس" إلى اكثر من 7 مليارات دولار في الربع الأخير من عام 2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت "ستاربكس" الامريكية للمقاهي تحقيق إيرادات فصلية وارباح اعلى من التوقعات خلال الربع الأخير من العام الماضي، وهو موسم الأعياد والعطلات.
وكشفت الشركة عن زيادة أرباحا إلى 886 مليون دولار في الأشهر الثلاثة المنتهية في الحادي والثلاثين من ديسمبر/كانون الأول من 761 مليون دولار قبل عام.
وباستثناء بعض البنود، ارتفعت أرباح "ستاربكس" إلى 79 سنتا للسهم بينما توقع محللون أرباحا عند 76 سنتا للسهم.
وارتفعت الإيرادات الفصلية للشركة الأمريكية بنسبة 7% إلى 7.1 مليار دولار خلال آخر ربع سنوي من العام الماضي، وهي بيانات وافقت التوقعات، كما توقعت زيادة إيراداتها بنسبة تتراوح بين 6% و8% خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في الحادي والثلاثين من مارس/آذار.
وفي ختام جلسة الثلاثاء، انخفض سهم "ستاربكس" بنسبة 0.1% إلى 88.6 دولار، وسجل اعلى سعر عند 89.19 دولار واقل سعر عند 87.72 دولار.
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