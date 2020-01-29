شكرا لقرائتكم خبر عن "آبل" تعلن تحقيق أرباح قوية بأكثر من 20 مليار دولار في موسم الأعياد والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت "آبل" يوم الثلاثاء عن نتائج أعمالها الفصلية عن الربع المالي الأول المنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر/كانون الأول الماضي مشيرة إلى أنها سجلت أرباحا قياسية وإيرادات أعلى من التوقعات بدعم من مبيعات "آيفون".



وسجلت "آبل" أرباحا بحوالي 22.24 مليار دولار (ما يعادل 4.99 دولار للسهم) في الفترة التي تناسب موسم الأعياد مقارنة بـ19.97 مليار دولار (ما يعادل 4.18 دولار للسهم) قبل عام، في حين أشارت التوقعات إلى أرباح قدرها 4.54 دولار للسهم.

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أما الإيرادات، فقد بلغت 91.82 مليار دولار خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2019 من 84.31 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2018، وفاقت توقعات عند 88.5 مليار دولار.



وأوضحت "آبل" أن إيراداتها من مبيعات "آيفون" ارتفعت بنسبة 7% إلى 55.96 مليار دولار، بينما ارتفعت مبيعاتها من الخدمات الأخرى بنسبة 17% إلى 12.72 مليار دولار.



وتتوقع الشركة الأمريكية تحقيق إيرادات بين 63 و67 مليار دولار خلال الربع السنوي المنتهي في الحادي والثلاثين من مارس/آذار، وهو ما تجاوز توقعات المحللين عند 62.4 مليار دولار.