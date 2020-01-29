الإمارات تترأس اجتماع لجنة تسهيل التجارة العربية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ترأست دولة الإمارات أعمال الاجتماع الخامس للجنة تسهيل التجارة في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى التي بدأت، أمس، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، بمشاركة ممثلي وزارات الاقتصاد بالدول العربية الأعضاء.

ترأس الاجتماع ممثل الدولة سلطان درويش مدير إدارة الاتفاقيات واللجان المشتركة بوزارة الاقتصاد.

وقال الدكتور بهجت أبو النصر مدير إدارة التكامل الاقتصادي بالجامعة العربية: إن الهدف من الاجتماع الذي يستمر على مدى ثلاثة أيام هو استكمال المناقشات لمواد مشروع الملحق القانوني لتسهيل التجارة في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.

وأضاف، في كلمة له خلال افتتاح أعمال اللجنة، أن الاجتماع يركز على مناقشة المواد المتعلقة بحرية العبور والتعاون الجمركي، وما يلزمه من تدابير لتعزيز الامتثال والتعاون، إضافة إلى توافر المعلومات في ضوء الملاحظات المقدمة من بعض الدول.

وأكد أن الجامعة العربية ودولها الأعضاء تسعيان من خلال هذه الاجتماعات لإعداد ملحق قانوني لتسهيل التجارة في إطار منطقة التجارة الحرة كملحق ضمن البرنامج التنفيذي لمنطقة التجارة، حيث تواصل اللجنة عملها بالتفاوض حول بنود الملحق، حتى وصلت إلى البند الثالث عشر في الاجتماع السابق، وعليه فقد تم عرض البنود من 14 إلى 16 من الملحق للتفاوض حولها خلال هذا الاجتماع، ليتم بذلك الانتهاء من إعداد النسخة الأولى من مشروع الملحق القانوني لتسهيل التجارة.

وأشار أبو النصر إلى أن هذه البنود تتركز حول الترتيبات المؤسساتية، ومنها إنشاء لجنة دائمة لتسهيل التجارة في إطار المجلس الاقتصادي والاجتماعي والأحكام الخاصة بدخول هذا الملحق حيّز التنفيذ وسريانها. ومن المقرر أن ترفع اللجنة هذا المشروع لاجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي الشهر المقبل.(وام)