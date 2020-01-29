35 % نمو الائتمان الحكومي في 2019 مقابل 0.4% لـ «الخاص»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: عبير أبو شمالة/‏ علي أسعد

سجل الائتمان الحكومي نمواً وصل معدله إلى 34.9% في العام 2019، ووصلت قيمة الائتمان الحكومي إلى 285.3 مليار درهم في نهاية ديسمبر/‏كانون الأول 2019، مقابل 223.7 مليار درهم في ديسمبر/‏كانون الأول 2018. ووصل معدل النمو الشهري في الائتمان الحكومي في ديسمبر الماضي إلى 15.5%.

نما الائتمان الكلي في القطاع المصرفي بنحو 6.2% (وبإضافة 103 مليارات درهم) على أساس سنوي، و2.2% على أساس شهري في ديسمبر الماضي ليصل إلى 1.76 تريليون درهم؛ حيث عوض النمو اللافت في الائتمان الحكومي، وائتمان القطاع العام (الشركات شبه الحكومية) والذي وصل إلى 9.9% على أساس سنوي (من 167.9 مليار إلى 184.6 مليار درهم)، و2.6% على أساس شهري، عن النمو الطفيف في ائتمان القطاع الخاص الذي لم يتجاوز 0.4% على أساس سنوي. أما على أساس شهري فتراجع ائتمان القطاع الخاص في ديسمبر الماضي بنحو 0.6% إلى 1.135 تريليون درهم، مقابل 1.141 تريليون درهم في نوفمبر/‏تشرين الثاني 2019.



بيانات «المركزي»



وبحسب البيانات المصرفية التي نشرها مصرف الإمارات المركزي، أمس، وصل نمو الائتمان الموجه لقطاعات الأعمال والقطاعات الصناعية إلى 1.2% على أساس سنوي، وتراجع الائتمان لهذه الجهات بنحو 0.6% على أساس شهري ليصل إلى 702.1 مليار درهم. وتراجع الائتمان للشركات المتوسطة والصغيرة في هذه القطاعات بنحو 4.7% على أساس سنوي ليصل إلى 84.6 مليار درهم.

وتراجعت القروض الشخصية بنحو 1.4% على أساس سنوي، و0.5% على أساس شهري إلى 332.8 مليار درهم. وكذلك تراجع الائتمان إلى المؤسسات المالية غير المصرفية بنحو 19.5% على أساس سنوي، و5.3% على أساس شهري ليصل في نهاية ديسمبر الماضي إلى 16.1 مليار درهم.

وسجل الائتمان الخارجي نمواً وصل معدله إلى 12.6% على أساس سنوي، و3.2% على أساس شهري ليبلغ 165.3 مليار درهم؛ وذلك على الرغم من تراجع الإقراض لغير المقيمين بنحو 18.6% على أساس سنوي، و11.7% على أساس شهري إلى 16.6 مليار درهم.

ونمت استثمارات البنوك بنحو 19.9% على أساس سنوي إلى 399 مليار درهم في نهاية العام الماضي، ووصل النمو الشهري في الشهر الماضي إلى 0.7%. وبحسب بيانات «المركزي» وصل نمو استثمارات البنوك في السندات المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق إلى 22% على أساس سنوي (2.2% على أساس شهري) لتصل في نهاية العام الماضي إلى 99.1 مليار درهم. ونمت استثمارات البنوك في سندات الدين بنحو 16.6% في العام الماضي، إلى 246 مليار درهم في نهاية العام (نمو شهري في ديسمبر لم يتجاوز 0.2%).

وأظهرت البيانات أن استثمارات البنوك في الأسهم نمت بنحو 6.9% في العام الماضي لتصل مع نهاية العام إلى 10.8 مليار درهم، مقابل 10.1 مليار درهم في نهاية 2018. وبلغ النمو الشهري في ديسمبر الماضي نحو 2.9%.

وسجل بند الاستثمارات الأخرى نمواً بمعدل 40.8% على أساس سنوي (تراجع 0.5% على أساس شهري) إلى 43.1 مليار درهم في نهاية العام الماضي، مقابل 30.6 مليار درهم في نهاية 2018.



الأصول



ونمت أصول القطاع المصرفي في العام الماضي بنحو 7.6% إلى 3.086 تريليون درهم، مع نمو شهري 1.4% في ديسمبر الماضي. ونمت احتياطات البنوك لدى مصرف الإمارات المركزي بنحو 7.5% في العام الماضي (1.8% في ديسمبر وحده) إلى 315.2 مليار درهم في نهاية 2019.

ونمت شهادات الإيداع المحفوظة لدى البنوك بنحو 15.9% في العام الماضي (6.9% على أساس شهري في ديسمبر) لتصل إلى 160.2 مليار درهم، منها 37.5 مليار درهم شهادات إيداع إسلامية (بنمو سنوي 3.3%).

ووصل النمو في الودائع إلى 6.5% في العام الماضي (2.8% في شهر ديسمبر الماضي مقابل نوفمبر) لتصل قيمة الودائع الإجمالية لدى القطاع المصرفي في نهاية العام الماضي إلى 1.87 تريليون درهم.

واستقطبت مصارف الإمارات في ديسمبر الماضي ودائع جديدة وصلت قيمتها إلى 50.6 مليار درهم، ويبدو الارتفاع استثنائياً قياساً بإجمالي ودائع استقطبها النظام المصرفي للدولة في 2019 بلغت قيمتها نحو 114 مليار درهم، أي أن ودائع ديسمبر مثلت نحو 44% من إجمالي ودائع السنة. وما يؤكد استثنائية هذا الرقم هو أن الارتفاع هذه المرة تجاوز المعتاد في السنوات الماضية، فودائع ديسمبر 2018 لم تتجاوز 13% من إجمالي ودائع العام، وديسمبر 2017 شهد في واقع الأمر تراجعاً في قيمة الودائع مقابل الشهر السابق.

وقال محمد علي ياسين الرئيس التنفيذي للاستراتيجيات لدى شركة «الظبي كابيتال» إن عوامل عدة يمكن أن تكون وراء هذا الارتفاع، لكن دلاتها هي الأهم؛ إذ يتوقع أن تنعكس إيجاباً على الاقتصاد، وتوسع ربما في قدرة البنوك وفي شهيتها للإقراض خاصة للقطاع الخاص، وقال: إن القطاع الحكومي بصفة عامة لا يواجه مشكلة في الاقتراض. ولفت إلى أن ارتفاع سيولة البنوك في الدولة عامل إيجابي؛ لتعزيز النمو في المرحلة المقبلة.



أنشطة نهاية العام

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وقالت الخبيرة المصرفية عواطف الهرمودي: إن هناك عوامل عدة أسهمت في الارتفاع اللافت في قيمة الودائع لدى بنوك الدولة في شهر ديسمبر؛ من ضمنها: حرص البنوك على استقطاب الودائع في نهاية العام. وميل الشركات إلى زيادة سيولتها في فترة نهاية العام؛ لتحسين موازناتها.

وأشارت إلى أن ارتفاع ودائع غير المقيمين في شهر ديسمبر يعكس بالدرجة الأولى ارتفاع الثقة في المناخ الاستثماري للإمارات التي تعد ملاذاً آمناً على مستوى المنطقة ما استقطب المزيد من السيولة من خارج الدولة في نهاية العام. كما لفتت إلى أن إكسبو 2020 وقرب موعد استضافة المعرض العالمي كذلك جزء من أسباب ارتفاع الودائع في النظام المصرفي، لافتة إلى أن هذه الودائع ربما تكون في جزء منها قصيرة الأجل، وسيتم توظيفها لاحقاً في استثمارات بالدولة، وربما جزء منها يرتبط بالاستعداد لاستضافة الحدث العالمي الذي يقام للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط.

وقالت: إن ما تنعم به الإمارات من استقرار وأمان يعد عنصراً مهماً وراء استقطاب الودائع الخارجية من قبل غير المقيمين في الدولة، إضافة إلى تنوع قطاعها المصرفي بين بنوك تقليدية وإسلامية، وتنوع ما يطرح من منتجات. ولفتت إلى أن الودائع المصرفية تعد في الوقت الحاضر خياراً مناسباً للعديد من الشركات التي ترغب في استثمار سيولتها في أدوات آمنة، تحقق لها مستويات عائد مقبولة في ظل انخفاض الفائدة. ولفتت إلى أن شركات عدة تميل في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة إلى تحويل السيولة غير المستثمرة لديها من حسابات جارية إلى ودائع بأجل قصير؛ للاستفادة من الفوائد على هذه الودائع للسيولة غير المستثمرة.



شهية الاستثمار



وكان الاستبيان السنوي الأخير ل«الخليج» عكس محدودية في شهية الاستثمار على الأقل في الأشهر الأولى من العام الجاري، مع ميل للتحفظ، وقال 22% إنهم يفضلون أدوات السيولة ومنها الودائع البنكية.

وقال أمجد نصر الخبير المالي والمصرفي: إن تزايد مشاركة الدول في إكسبو 2020، وتصاعد التوتر في لبنان وانعكاسه السلبي على الوضع الاقتصادي والمالي في السوق اللبناني، وتنامي الاستثمار والتجارة والعلاقات الاقتصادية مع الصين، وزيادة استثمارات الأفراد من الخارج والحصول على رخص جديدة للاستثمار في الإمارات، ساهمت كل هذه العوامل في تدفق مزيد من الودائع غير المقيمة إلى البنوك العاملة في الدولة، خاصة أن الإمارات تعد من أهم الأسواق الأكثر أمناً واستقراراً، كما تعد ملاذاً آمناً لأصحاب رؤوس الأموال والمستثمرين من الخارج.

واستطاعت البنوك خلال شهر ديسمبر الماضي استقطاب 33.6 مليار درهم ودائع للمقيمين في الدولة، وهو حجم يزيد بنسبة 401.5% مقارنة مع 6.7 مليار درهم استقطبتها البنوك في ديسمبر 2018. وقال خبير مصرفي لم يرغب الكشف عن هويته، إن البنوك والشركات بشكل عام في نهاية العام تغلق حساباتها، كما تقوم بعمليات تجميل لميزانياتها، وهو ما يساهم في تحسن الودائع لدى البنوك.

وأضاف: لوحظ في الآونة الأخيرة تزايد الوعي الادخاري، وتزايد إقبال الأفراد على الاستثمار في صناديق استثمارية تابعة للبنوك وهو ما يعزز من حجم الودائع لدى القطاع المصرفي، إضافة إلى ذلك فإن الجهات الحكومية زادت من حجم ودائعها مع نهاية العام. ووفقاً للمصرف المركزي فقد ارتفع حجم الودائع الحكومية خلال شهر ديسمبر الماضي لوحده بمقدار 4.1 مليار درهم ليصل رصيدها إلى 305.9 مليار درهم مع نهاية عام 2019؛ وذلك مع تحسن الموارد المالية الحكومية من الضرائب وأسعار النفط.



الودائع



وبحسب بيانات المركزي نمت ودائع المقيمين بنحو 6.9% في العام الماضي (2.1% على أساس شهري) لتصل مع نهاية ديسمبر 2019 إلى 1.649 تريليون درهم، ونمت الودائع الحكومية في 2019 بنحو 4.4% (1% على أساس شهري) إلى 303 مليارات درهم. وسجلت ودائع الشركات شبه الحكومة نمواً سنوياً لافتاً بنحو 17.7% (5.3% نمو شهري) لتصل إلى 243.7 مليار درهم في نهاية ديسمبر الماضي.

ونمت ودائع القطاع الخاص بإضافة 16.1 مليار درهم في ديسمبر الماضي وحده (1.5%) ووصل النمو في ودائع القطاع الخاص في عام 2019 إلى نحو 4.8% لتبلغ قيمتها الإجمالية في نهاية العام نحو 1.058 تريليون درهم.

ونمت ودائع المؤسسات المالية غير المصرفية بنحو 24.8% (5% على أساس شهري) إلى 44.3 مليار درهم.

ووصل النمو في ودائع غير المقيمين إلى 3.7% خلال 2019، في حين نمت بنحو 8.3% في ديسمبر إلى 221.4 مليار درهم، مقابل 204.4 مليار درهم في نوفمبر 2019.

وأظهرت بيانات المركزي أن متوسط عوائد الإقراض للبنوك وصل في ديسمبر الماضي إلى 5%، في حين بلغ متوسط الكلفة على الودائع 1.6%.