الإمارات ولوكسمبورج توقعان مـذكـرة تفاهـم لتعـزيـز التعـاون

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”

وقعت حكومة دولة الإمارات، وحكومة دوقية لوكسمبورج الكبرى مذكرة تفاهم في شأن التعاون الاقتصادي والفني بين البلدين، لتعزيز الإطار المؤسسي والقانوني للعلاقات الاقتصادية الثنائية.

وقّع مذكرة التفاهم ممثلاً لحكومة دولة الإمارات المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، فيما وقعها ممثلاً لحكومة لوكسمبورج إتيان شنايدر وزير الاقتصاد اللوكسمبورجي، في فعالية جرت مراسمها في مقر وزارة الاقتصاد بدبي، بحضور محمد عيسى بوشهاب سفير الدولة غير المقيم لدى لوكسمبورج، والمهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل الوزارة للشؤون الاقتصادية، ونخبة من كبار المسؤولين والمستشارين من الجانبين.

ويتم بموجب هذه المذكرة تأسيس لجنة اقتصادية مشتركة برئاسة وزيري الاقتصاد من البلدين تختص بمتابعة تنفيذ بنود التعاون الاقتصادي والفني المتفق عليها، ووضع الخطط وبرامج العمل الكفيلة بالارتقاء بجهود التعاون المشترك في كل المجالات الاقتصادية والفنية ذات الاهتمام المتبادل.

وتم الاتفاق بشكل مبدئي على التنسيق لعقد أول اجتماع للجنة الاقتصادية المشتركة على هامش فعاليات إكسبو (2020-2021) بدبي.

15 قطاعاً حيوياً

ووفقاً لأهداف ونطاق المذكرة، سيتم تطوير أوجه التعاون الاقتصادي والفني في نحو 15 قطاعاً حيوياً، وهي: التجارة البينية في السلع والخدمات، والاستثمار، والقطاع المالي والمصرفي، والصناعة والصناعات التحويلية، والزراعة بما تشمله من محاصيل وثروة حيوانية وصناعات غذائية، والطاقة والطاقات المتجددة، والعلوم والتكنولوجيا والابتكار، والبنية التحتية، والتشييد والعقارات، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والنقل والقطاع اللوجستي، والبيئة، والسياحة، والتعليم والرعاية الصحية.

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خطوة نوعية

وقال المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، إن هذه المذكرة التي بموجبها سيتم تشكيل لجنة اقتصادية مشتركة مع لوكسمبورج، تشكل خطوة نوعية في مسار العلاقات الاقتصادية المشتركة، وتؤسس لمرحلة أكثر ازدهاراً للتعاون الثنائي بين البلدين، إذ توفر اللجنة الاقتصادية منصة مثالية لتبادل فرص الشراكات المطروحة وتسليط الضوء على القطاعات ذات الأولوية ورسم وصياغة خطط واضحة لتطوير أوجه التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، مع وضع آليات للمتابعة ورصد التحديات، وإيجاد الحلول المناسبة لتجاوزها لتحقيق التقدم المأمول لعلاقات التعاون الاقتصادي بين البلدين.

تنويع أطر الشراكات

وقال إتيان شنايدر، إن بلاده حريصة على تنويع أنشطة التعاون والاقتصادي والفني مع دولة الإمارات والاستفادة من الفرص والإمكانات الواسعة التي يتمتع بها الجانبان، موضحاً أن تأسيس لجنة اقتصادية مشتركة من شأنه تعزيز جهود التعاون في العديد من المجالات الحيوية.

وأكد الوزير على أن دولة الإمارات شريك اقتصادي مهم لبلاده في المنطقة، معرباً عن تطلعه لاستكمال جهود التعاون خلال المرحلة المقبلة وتطوير وتنويع أطر الشراكات الاقتصادية التي تجمع البلدين الصديقين.