شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار «القيادية» يضع الأسهم في المنطقة الخضراء والان نبدء باهم واخر التفاصيل

سيطر الحذر على تداولات الأسهم المحلية، أمس، والتي عوضت جزءاً من خسائرها، برغم عمليات الشراء المحدودة، في الوقت الذي اتجه فيه عدد من «القيادية» نحو الاستقرار، سواء في البنوك، أو العقار، مع ارتفاع سوق دبي 0.13% بدعم من «دبي الإسلامي»، وصعود سوق أبوظبي 0.21% بفضل «أبوظبي الأول».

وجاء ارتفاع «أبوظبي الأول» 0.26% مع قيادته لتداولات سوق العاصمة، ليغلق سعر السهم عند 15.6 درهم، بعد تحقيق البنك صافي أرباح سنوية ب12.5 مليار درهم بارتفاع 4%.

وتزعم «تبريد»، قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً في دبي 6.32% مغلقاً عند 2.02 درهم، وذلك مع نمو صافي أرباح الشركة 11% إلى 472.5 مليون درهم.

واجتذبت الأسهم سيولة بقيمة 306.7 مليون درهم، منها 153 مليون درهم في دبي، و153.7 مليون درهم في أبوظبي.

وارتفع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.13% عند مستوى 2792.56 نقطة، مع ارتفاع المؤشرات القطاعية للعقار والبنوك والسلع والاستثمار والخدمات والاتصالات.

وصعد قطاع البنوك 0.12% مع صعود «دبي الإسلامي» 0.35%، واستقرار «الإمارات دبي الوطني» من دون تغيير مع تسجيله أرباح سنوية قياسية بنمو 44%.

كما ارتفع قطاع العقار هامشياً مع ارتفاع «أرابتك» 1.96%، و«داماك» 1.31%، واستقرار «ثلاثي إعمار»، في مقابل انخفاض «الاتحاد العقارية» 1.93%، و«ديار» 0.84%.

وزاد الاستثمار 0.68% بزيادة «دبي للاستثمار» 0.76%، و«سوق دبي المالي» 2%، بالرغم من تراجع «شعاع» 5.77%.

وبالعكس، تراجع قطاع النقل 0.64% نتيجة تراجع «العربية» 1.28%، في الوقت الذي استقرت كل من «أرامكس»، و«الخليج للملاحة».

من جانبه، ارتفع مؤشر سوق أبوظبي 0.21% إلى 5178.25 نقطة، مع «أبوظبي الأول» إلى جانب ارتفاع «أبوظبي الإسلامي» 0.7% واستقرار «أبوظبي التجاري»، في وقت دخلت سيولة على «بنك رأس الخيمة الوطني» ب15.5 مليون درهم، ليرتفع 1.02% عند 4.95 درهم.

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وارتفع قطاع العقار 0.2% بعد ارتفاع «رأس الخيمة العقارية» 3.11%، مع استقرار «الدار». وصعد قطاع الطاقة بدعم صعود «دانة غاز» 1%، و«طاقة» 2.17%، و«أدنوك للتوزيع» 0.32%.

كما صعد قطاع الاستثمار 0.51% بدعم من ارتفاع «الواحة كابيتال» 1.11%، في مقابل نزول «إشراق» 0.64%. وبالعكس، انخفض «اتصالات» 0.25%.

وتصدر «إعمار العقارية» التداولات بقيمة 36.9 مليون درهم، مغلقاً عند 4.07 درهم، تلاه «الإمارات دبي الوطني» بسيولة قدرها 28 مليون درهم، وأغلق عند 13.6 درهم، ثم «دبي الإسلامي» مستقطباً 26.6 مليون درهم من السيولة ليغلق عند 5.7 درهم.

وفي سوق أبوظبي، جاءت الصدارة ل«أبوظبي الأول» ب48.3 مليون درهم، مغلقاً عند 15.6 درهم، تلاه «اتصالات» بتداولات بلغت نحو 21 مليون درهم، ليغلق عند 16.28 درهم، ثم «الدار» بسيولة بلغت 17 مليون درهم، وأغلق عند 2.2 درهم.

وسجل «تبريد» الارتفاع الأكثر في سوق دبي، وفي المقابل، جاء الانخفاض الأكثر ل«غلفاه للمياه» الذي انخفض لليوم الثالث على التوالي بنسبة 9.81% عند 5.7 درهم.

وكان أكبر الرابحين في سوق أبوظبي، «العالمية القابضة» بنسبة 7.18% إلى 12.84 درهم، وفي المقابل، جاء في مقدمة الخاسرين «بنك الاستثمار» بنسبة 9.95% إلى 0.54 درهم.

وبشأن التداولات حسب الجنسيات في سوق أبوظبي، اتجه المستثمرون العرب والخليجيون نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 21.79 مليون درهم محصلة شراء، منها 1.91 مليون درهم محصلة شراء العرب، و19.88 مليون درهم محصلة شراء الخليجيين، وفي المقابل، اتجه المستثمرون الأجانب والمواطنون، نحو التسييل، بصافي استثمار بلغ 21.79 مليون درهم محصلة بيع، توزعت بواقع 14.6 مليون درهم محصلة بيع الأجانب، و7.2 مليون درهم محصلة بيع المواطنين.

وفي سوق دبي، اتجه المستثمرون الخليجيون والأجانب نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 12.7 مليون درهم محصلة شراء، توزعت بواقع 11.47 مليون درهم محصلة شراء الخليجيين، و1.2 مليون درهم محصلة شراء الأجانب، وفي المقابل، اتجه المستثمرون العرب والمواطنون نحو التسييل، بصافي استثمار بلغ 12.7 مليون درهم محصلة بيع، منها 550 ألف درهم فقط محصلة بيع العرب، و12.1 مليون درهم محصلة بيع المواطنين.

وتباين أداء المحافظ الاستثمارية التي اتجهت نحو الشراء في سوق أبوظبي، بصافي استثمار بلغ 7.8 مليون درهم محصلة شراء، فيما اتجهت نحو البيع بدبي بصافي استثمار بلغ 2.07 مليون درهم محصلة بيع.

وفي المقابل، اتجه المستثمرون الأفراد نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار بلغ 2.07 مليون درهم محصلة شراء، وإلى البيع بأبوظبي، بصافي استثمار بلغ 7.8 مليون درهم محصلة بيع.