«قمة الصناعة والتصنيع» تشكل لجنة صياغة أجندة دورة ألمانيا

أعلنت، أمس، «القمة العالمية للصناعة والتصنيع» عن تشكيل لجنة عليا للقمة العالمية للصناعة والتصنيع 2020، تضم نخبة من قادة كبرى المنظمات والمؤسسات الألمانية العريقة؛ وذلك لتوحيد جهودهم ومساهماتهم في تحقيق أهداف القمة العالمية للصناعة والتصنيع 2020. وقد جاء هذا الإعلان في مؤتمر صحفي نظمته القمة العالمية للصناعة والتصنيع في سفارة دولة الإمارات في العاصمة الألمانية، برلين، والتي استضافت أول اجتماع للجنة العليا؛ لمناقشة آخر التطورات الخاصة بتنظيم الدورة الثالثة للقمة في معرض هانوفر ميسي الصناعي في ألمانيا في شهر إبريل/‏نيسان المقبل.

يشهد قطاع الصناعة العالمي حقبة جديدة من التقدم مع الانتشار الواسع لتقنيات الثورة الصناعية الرابعة. وتهدف القمة العالمية للصناعة والتصنيع إلى توفير منصة عالمية؛ لمناقشة مستقبل العلوم، وتشجيع التحول الرقمي، وتعزيز الشراكات البناءة، وإلهام الجيل المستقبلي من القادة والمبتكرين؛ لوضع خريطة طريق من شأنها الارتقاء بالمجتمعات الإنسانية، وتحقيق الازدهار العالمي. وستقام الدورة الثالثة من القمة العالمية للصناعة والتصنيع 2020 جنباً إلى جنب مع معرض هانوفر ميسي؛ أحد أكبر المعارض الصناعية في العالم، في الفترة ما بين 20-21 إبريل/‏نيسان 2020، تحت شعار: «العولمة المحلية: نحو سلاسل قيمة عالمية أكثر استدامة وشمولية».

وتهدف القمة من خلال مشاركة قادة القطاع الصناعي الألماني، إلى تحديد وصياغة أجندة القمة العالمية للصناعة والتصنيع 2020، والمساهمة في خلق إجماع عالمي حول مستقبل القطاع الصناعي العالمي.

جهود مضاعفة

وقال بدر سليم سلطان العلماء، رئيس اللجنة التنظيمية للقمة العالمية للصناعة والتصنيع: «حققت القمة العالمية للصناعة والتصنيع، منذ تأسيسها في عام 2015، نجاحات كبيرة ومتواصلة، وحظيت باعتراف دولي واسع، وتمكنت من ترسيخ مكانتها منصة عالمية؛ لمناقشة مستقبل القطاع الصناعي. ويأتي اختيار شعار «العولمة المحلية» كموضوع رئيسي لدورة القمة العالمية للصناعة والتصنيع 2020 ليشكل انعكاساً للتوجهات الناشئة في القطاع الصناعي العالمي، والتي تتمحور حول الثورة الصناعية الرابعة. ولا شك في أن إعادة تشكيل سلاسل القيمة العالمية يحتاج إلى بذل جهود مضاعفة؛ لتحقيق النمو الشامل والمستدام وضمان استفادة كافة المجتمعات العالمية من القطاع الصناعي».

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وتضطلع اللجنة العليا للقمة العالمية للصناعة والتصنيع 2020 بمهمة تقديم الاستشارات الاستراتيجية للدورة الثالثة من القمة، والمشاركة في تحديد أجندتها والقضايا الرئيسية التي ستتناولها ومواضيع جلسات الحوار التي ستنظمها، إضافة إلى ضمان مشاركة رفيعة المستوى من كبار قادة القطاع الصناعي في أوروبا وألمانيا؛ من أجل ضمان تحقيق نتائج ملموسة.

وتضم قائمة أعضاء اللجنة العليا للقمة العالمية للصناعة والتصنيع 2020 عدداً من كبار قادة وخبراء القطاع الصناعي الألماني بمن في ذلك هولغر لوش، نائب المدير العام، وعضو المجلس التنفيذي لإدارة اتحاد الصناعات الألمانية، والدكتور فولكر تراير، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس التجارة الخارجية برابطة غرف التجارة والصناعة الألمانية، وعبدالعزيز المخلافي، الأمين العام لغرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية، إلى جانب ممثلين عن كل من دويتشه ميسي، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، والرابطة الألمانية لقطاع صناعة الهندسة الميكانيكية، والرابطة الألمانية لشركات صناعة الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، ورابطة الهندسة الكهربائية والتقنيات الإلكترونية وتقنيات المعلومات.

تصميم معايير عالمية

وقال برناردو كالزاديلا سارمينتو، مدير إدارة التجارة والاستثمار والابتكار في منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو): «تعد القمة العالمية للصناعة والتصنيع إحدى أبرز المنصات العالمية؛ نظراً لدورها الكبير في صياغة مستقبل القطاع الصناعي، وتحقيق التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة على المستوى العالمي. ويشرفني الانضمام إلى اللجنة العليا لدورة القمة العالمية للصناعة والتصنيع 2020، وبذل كافة الجهود؛ لضمان مشاركة كبار قادة وخبراء القطاعات الصناعية العالمية في الحوارات التي ستستضيفها القمة في دورتها الثالثة في هانوفر؛ وذلك للمساهمة في تصميم معايير عالمية من شأنها صياغة مستقبل قطاع الصناعة العالمي».

توظيف التقنيات الجديدة

وقال كريستر ساندفوس، المدير العالمي للصناعات والخدمات اللوجستية في «دويتشه ميسي»: «يعد القطاع الصناعي أحد أهم القطاعات التي ساهمت في ترسيخ مكانة ألمانيا على الساحة العالمية، ويضطلع القطاع بدور كبير في صياغة مستقبل الدولة. ومن الضروري بالنسبة لنا ونحن نقبل على عصر الثورة الصناعية الرابعة، بذل كافة الجهود الهادفة إلى تبني وتوظيف التقنيات الجديدة».