ماسك الـ«عبقري».. لم يؤسس «تيسلا» لكنه منحها 100 مليار دولار



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - في أقل من 17 عاماً، قفزت قيمة «تيسلا» من أربعة مليارات إلى 100 مليار دولار، وأصبحت من عمالقة صناعة السيّارات في العالم، وتفوّقت شركة تصنيع السيّارات الكهربائية على «فولكس فاجن» في البورصة، وباتت قيمتها أعلى من «جنرال موتورز»، و«فورد».

ينتج كبار مصنّعي السيارات ملايين السيارات سنوياً، في حين تنتج «تيسلا» أقل من 500 ألف سيّارة، ويفيد مصرف «مورجان ستانلي» بأن الشركة تعدّ حالياً «أهم مجموعة سيّارات في العالم»، فيما وصف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، رئيس الشركة إلون ماسك بأنه «عبقري».

في الواقع، لم يؤسّس إيلون ماسك «تيسلا»، بل ساهم في بنائها، وتطويرها، حيث تأسّست «تيسلا» في الأول من يوليو/‏ تموز 2003 من قبل مهندسين صديقين هما مارتن إبرهارد، ومارك تاربنينج. واختير اسم «تيسلا» تكريماً للأمريكي من أصل صربي نيكولا تيسلا، مخترع المحرّك الحثّي.

في مارس 2004، تواصل إبرهارد مع إلون ماسك خلال لقاء جمعهما في مؤتمر حول الفضاء، وبعد شهر، استثمر ماسك، الذي جمع ثروته من تطبيق «باي بال»، 7,5 مليون دولار في «تيسلا موتورز»، قبل أن يصبح الرئيس التنفيذي للشركة في أكتوبر/‏ تشرين الأول 2008.

واستخدم ماسك «تويتر» كوسيلة للتواصل المباشر مع المستهلكين، وفي العام 2010، نجح في إدخال «تيسلا» في البورصة، ولم تكن قيمتها تتجاوز 4 مليارات دولار في العام 2012. (أ.ف.ب)