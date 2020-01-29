تخريج الدفعة الأولى لـ «الإمداد والجمارك»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”



احتفلت دائرة جمارك دبي بتخريج الدفعة الأولى من مرشحي برنامج «سلسة الإمداد والجمارك» الأول من نوعه على مستوى الجهات الجمركية المحلية والإقليمية، والذي تم تنفيذه بالتعاون مع جامعة دبي؛ وذلك بحضور أحمد محبوب مصبح مدير عام جمارك دبي، والدكتور عيسى البستكي مدير جامعة دبي، إلى جانب عدد من المديرين التنفيذيين ومديري الإدارات والخريجين والخريجات من الدائرة.

تم إعداد برنامج سلسلة الإمداد والجمارك ليتناسب مع متطلبات العمل الجمركي واللوجستي ورفده بالمعرفة والعلوم المتخصصة؛ لتأهيل كوادر جمركية مؤهلة أكاديمياً؛ إذ يعد البرنامج نتيجة لدمج تخصصين مرتبطين مع الجمارك وسلسلة التوريد وبالتالي يُمنح الدارس بعد اجتياز متطلبات البرنامج شهادة مُزدوجة في العلوم الجمركية وسلسلة التوريد، وقد بلغت الساعات الإجمالية للبرنامج 159 ساعة تدريبية تم تدريسها على مدار 4 سنوات، واشتمل البرنامج على تدريس 53 مادة دراسية في تخصصات متعددة؛ تشمل: المعرفة والمهارات الأساسية في كل من العلوم الجمركية المتعلقة في التخصصات الجمركية، وسلسلة التوريد وإدارة اللوجستيات؛ ليستكمل الطالب جميع المتطلبات الخاصة بالبرنامج من المهارات الأساسية، وتتوافر لدية الكفاءات المتخصصة في العمل الجمركي.

وقال أحمد محبوب مصبح: نفتخر بهذه النخبة المتميزة من موظفي جمارك دبي، ونبارك لهم ولذويهم وأهلهم تخرجهم واستعدادهم التام للانخراط في العمل الجمركي الميداني، ودعم مسيرة التنمية والبناء وحفظ الأمن والأمان، ودعم رؤية الدائرة في أن تكون الإدارة الجمركية الرائدة في العالم الداعمة للتجارة المشروعة، مشيراً إلى دور الدائرة الرئيسي في دعم الاستثمار والتجارة وحركة المسافرين؛ لذا عمدت الدائرة في استراتيجيتها على الارتقاء بقدرات الموظفين وتطوريهم؛ لأنهم العنصر الأهم في التنمية.