«بيئة» تدخل السوق المصرية بأكبر عقد في المنطقة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

فازت شركة «بيئة»، بعقد إدارة النفايات في العاصمة الإدارية الجديدة في مصر، والتي تطورها شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، وتعدّ أحد أكبر مشاريع التنمية الحضرية في العالم.

بعد منافسة قوية بين أبرز اللاعبين الفاعلين في مجال إدارة النفايات، تفوق العرض المقدم من شركة «بيئة» في المرحلة النهائية، حيث ستتولى الشركة مسؤولية توفير حلولها المبتكرة في العاصمة الإدارية الجديدة التي تبلغ مساحتها 71400 هكتار، ومن المتوقع أن تستوعب 6,5 مليون نسمة ضمن 21 منطقة سكنية. ولتحقيق معدلات تحويل النفايات بنسبة 80% في المدينة، ابتكرت «بيئة» نهجاً متكاملًا للإدارة البيئية للعاصمة الإدارية الجديدة، من خلال تقديم أفضل التقنيات والممارسات المستدامة في إدارة النفايات، إضافة إلى تمكين «الاقتصاد الدائري» لمصر، وتقليل الاعتماد على مكبات النفايات.

وباعتبارها امتداداً طبيعياً للعاصمة، ستضم المدينة الجديدة التي تقع على بعد 45 كيلومتراً شرقي القاهرة، الدوائر الحكومية والوزرات والسفارات الأجنبية، وستضطلع بدور بارز في تعزيز وتنوع القدرات الاقتصادية لمصر.

نمو متسارع

بدوره، قال سالم بن محمد العويس، رئيس مجلس إدارة شركة بيئة: «يؤكد هذا الإنجاز المهم على وتيرة النمو المتسارعة التي حققتها شركة بيئة خلال السنوات ال 12 الماضية، ورؤيتها الاستشرافية ونهجها الابتكاري كدافع للتميز، ونحن فخورون بحصولنا على هذا العقد الذي يعد أكبر عقد لإدارة النفايات في منطقة الشرق الأوسط، وسنسعى إلى الارتقاء بطموحاتنا وتطلعاتنا نحو المستوى العالمي. وفي الوقت الذي تتصدر فيه متطلبات الاستدامة أجندة الحكومات والشركات والمجتمعات، ستواصل «بيئة» جهودها لترسيخ ريادتها لتعزيز جودة الحياة المستدامة في منطقة الشرق الأوسط وخارجها».

وتمكنت «بيئة» من الوصول بمعدل تحويل النفايات في إمارة الشارقة إلى 76%، وهو أعلى معدل في منطقة الشرق الأوسط، ومن المتوقع أن يصل هذا المعدل إلى 100% بحلول العام 2021 مع اكتمال محطة الشارقة لتحويل النفايات إلى طاقة، الأول في منطقة الشرق الأوسط. كما يقدم قسم إدارة النفايات في «بيئة» الخدمات البلدية لملايين السكان، إضافة إلى العديد من المؤسسات مثل مطار دبي، المطار الأكثر ازدحاماً في العالم، وبرج خليفة، أطول مبنى في العالم، ومركز دبي التجاري العالمي.

ومن خلال الاستفادة من أفضل الممارسات العالمية والابتكارات الثورية، وباعتبارها رائدة في مجال الاستدامة، تستخدم «بيئة» أسطولاً من المركبات الصديقة للبيئة؛ لتنظيف المدينة وجمع النفايات.

Advertisements

ممارسات سليمة

وفي ضوء بناء البنية التحتية للاقتصاد الدائري وممارسات البيئة السليمة، يعالج مركز «بيئة» لإدارة النفايات نحو 3 ملايين طن من النفايات سنوياً، عن طريق إعادة تدوير المواد، واستعادتها، وتجديدها، ومن ثمّ إعادة استخدامها. ويتضمن مركز إدارة النفايات أيضاً مرفق استعادة المواد، الذي تبلغ طاقته السنوية أكثر من 500,000 طن، وهو واحد من أكبر مراكز المواد المعاد تدويرها من النفايات الصلبة في الشرق الأوسط، ومحطة معالجة مياه النفايات الصناعية التي يمكنها معالجة 300 متر مكعب من مياه النفايات يومياً، إضافة إلى مرفق إعادة تدوير الإطارات بنظام التبريد، والذي يعمل على إعادة تدوير الإطارات القديمة إلى منتجات مطاطية مفيدة، ومرفق إعادة تدوير مخلفات البناء والهدم بمعدل استرداد 95%، ومرفق تمزيق وإعادة تدوير السيارات والمعادن الذي يضم واحدة من أقوى آلات تقطيع هياكل السيارات في العالم، والقادرة على معالجة السيارة خلال 60 ثانية.

وقال خالد الحريمل، الرئيس التنفيذي للمجموعة في شركة «بيئة»: «تنطوي أهدافنا على تعزيز جودة الحياة المستدامة، وتحويلها إلى واقع في منطقة الشرق الأوسط، عبر استراتيجيتنا التي ترتكز على دعائم التحول الرقمي والاستدامة في عملياتنا، الأمر الذي مكننا من ترسيخ مكانتنا الريادية في دولة الإمارات، من خلال مشاريع مبتكرة تدعم حلول الاستدامة والتحول الرقمي، وتضفي أثراً إيجابياً على حياة الملايين، مثل أول محطة لتحويل النفايات إلى طاقة في منطقة الشرق الأوسط».

وأضاف الحريمل: «نحن سعداء بفوزنا بعقد هذا المشروع الطموح والمهم، والذي يعد خطوة جديدة في رحلة «بيئة» للتوسع وتعزيز مكانتها كلاعب فاعل على الساحة العالمية، فيما نعمل على ضمان تحقيق جودة حياة مستدامة للمجتمعات، عبر إدارة النفايات وإعادة التدوير، وصولاً إلى تعزيز النقل المستدام والمباني الخضراء، ومن خلال تعاوننا مع شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، نحن على ثقة من قدرتنا على مساعدتهم للوصول إلى هدفهم المتمثل في جعلها مدينة ذكية وصديقة للبيئة وتواكب مدن المستقبل».



خالد الحسيني: «بيئة» شريك موثوق يعتمد الابتكار



قال العميد خالد الحسيني المتحدث الرسمي لشركة العاصمة الادارية للتنمية العمرانية: «تشكل إدارة النفايات أمراً بالغ الأهمية عند تخطيط المدن، خاصة وأننا نستهدف تعزيز القدرات الاقتصادية لمصر وجودة الحياة لمواطنيها، ومن هذا المنطلق فإننا فخورون بتعاوننا مع «بيئة» كشريك موثوق يعتمد نهج الابتكار في مجال إدارة النفايات، الأمر الذي من شأنه دعم جهودنا لتحقيق أهدافنا الرامية إلى جعل العاصمة الإدارية الجديدة مدينة خضراء تتمتع بأحدث التقنيات الذكية في عمليات إدارة النفايات، ونتطلع إلى العمل الوثيق مع «بيئة» في إطار مساعينا للوصول لهدف الاستدامة المتمثل في الوصول بمعدلات تحويل النفايات بعيداً عن المكبات إلى 80%».