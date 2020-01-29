الحبتور: مصر تسلك المسار الصحيح بإمكانات هائلة

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استقبل مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة الحبتور، خلف أحمد الحبتور، النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب المصري في المقر الرئيسي لمجموعة الحبتور. وناقش الطرفان إمكانات الاستثمار في مصر والمناخ الاقتصادي الحالي.

وعابد، هو أيضاً رئيس الكتلة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار في مجلس النواب المصري، ويعد هذا اللقاء الأول بين الحبتور وعابد، بمبادرة من المحامي علي الحمادي، مؤسس مكتب علي الحمادي للمحاماة والاستشارات القانونية.

وتباحث الحبتور وعابد في المناخ الاستثماري الراهن في مصر، والاتجاهات الاقتصادية، والتحديات التي يواجهها المستثمرون المحتملون، والسياسات التي تنتهجها الحكومة المصرية راهناً في مجال الاستثمار. وأعرب الحبتور عن أهمية تطوير البيئة الاستثمارية في مصر مدعومة بالإصلاحات التشريعية والهيكلية المناسبة.

وقال الحبتور في هذا الصدد: «تحتل مصر مكانة كبيرة جداً في قلبي، وأعتبرها بمثابة بيتي الثاني. وتتمتع البلاد بإمكانات هائلة، وتسلك المسار الصحيح نحو المعافاة، بما يساهم في استقطاب المستثمرين. أنا من أشد المؤمنين بأن مصر تتمتع بإمكانات استثمارية مزدهرة، لذا فإن المزيد من الإصلاحات ستمهد الطريق لجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر».