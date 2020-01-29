الشارقة تبهر الزوار بفيض من الأضواء والألوان من 5 فـبراير

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:”الخليج 365”

تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، تنظم هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة الدورة العاشرة من «مهرجان أضواء الشارقة»، الذي يمثل تظاهرة فنية وثقافية وحضارية تحتفي بالإنجازات المتلاحقة التي تقودها إمارة الشارقة في مجالات التعليم، والمعرفة، والابتكار. وتتفرد الدورة المرتقبة من الحدث الفريد من نوعه على مستوى المنطقة والعالم، بكونها محطة مهمة للاحتفال ب10 سنوات من الإبداع والتميز في تسخير الإمكانات التكنولوجية في مجال الإضاءة لإخراج عروض فنية خلابة تروي حكاية الشارقة العابقة بالريادة. ويَعِد «مهرجان أضواء الشارقة 2020» الجمهور بالعديد من المفاجآت والعروض الضوئية المبهرة التي ستحول الإمارة إلى منارة تستقطب كل باحث عن أصالة هذه المنطقة، وتاريخها، وتراثها.

التقاء الحضارات العالمية

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وتنطلق فعاليات «مهرجان أضواء الشارقة 2020» رسمياً في الخامس من فبراير/‏ شباط المقبل، وتحديداً من مبنى بلدية مدينة الشارقة الذي سيتحول إلى أيقونة معمارية تسرد مسيرة تطور الثقافة العربية وأثرها بين الماضي والحاضر. وعلى مدى 11 ليلة متتالية لغاية الخامس عشر من فبراير، ستزدان أبرز الصروح المعمارية بحلة ضوئية لا مثيل لها لإبراز مكانة الشارقة كنقطة التقاء الحضارات العالمية.

ويتفرد المهرجان المتجدد على الدوام بالاعتماد عاماً بعد عام على مجموعة جديدة من المواقع التي يصل عددها في الدورة الحالية إلى 19 موقعاً في مختلف أنحاء الإمارة، بما يشمل المنطقة الوسطى (الذيد)، والمنطقة الشرقية (خورفكان وكلباء ودبا الحصن). ويستقطب الحدث المرتقب نخبة من الفنانين العالميين والمحليين من أصحاب الخبرات الطويلة والمتميزة الذين سبق لهم المشاركة في هذا النوع من المهرجانات العالمية.وشهد المؤتمر الصحفي الإعلان عن تعدد المواقع خلال الدورة العاشرة التي تشتمل على عروض حية وأخرى تفاعلية، إذ يصل عددها إلى ثلاثة مواقع، اثنان في واجهة المجاز المائية، وواحد على واجهة قاعة المدينة الجامعية. ويمتاز العرض التفاعلي في قاعة المدينة الجامعية بالمزج بين تقنيات خرائط الفيديو والواقع الافتراضي المعزز، طارحاً فكرة السفر حول عالم مستوحى من العناصر المتفردة لإمارة الشارقة. ويتيح هذا العرض لأفراد الجمهور إمكانية الاستمتاع بتجربة استثنائية من خلال استخدام لوحة تحكم عن بعد لتغيير بعض عناصر العرض.

وقال خالد جاسم المدفع، رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة: «حقق «مهرجان أضواء الشارقة» شهرة واسعة واستقطب أعداداً متزايدة من الزوار من داخل الدولة، وخارجها. ونحتفي هذا العام بمرور 10 سنوات من الإرث الغني للحدث الفني الثقافي المبدع، الذي ما كان له أن يصل إلى ما وصل إليه، لولا الدعم الكبير والمتواصل لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة».

مواقع العروض

وتشتمل المواقع التي ستحتضن الدورة العاشرة من المهرجان على كل من قاعة المدينة الجامعية، والجامعة الأمريكية، في الشارقة وأكاديمية العلوم الشرطية، وبلدية مدينة الشارقة، وواجهة المجاز المائية، ومسجد النور، والقصباء، وغرفة تجارة وصناعة الشارقة، وبلدية منطقة الحمرية، وجامعة الشارقة في كلباء، ومسجد الشيخ راشد بن أحمد القاسمي في دبا الحصن. وستشهد نسخة هذا العام من المهرجان عودة ساحة عربات الطعام المتنقلة مقابل قاعة المدينة الجامعية بالشارقة، وأمام غرفة تجارة وصناعة الشارقة. كما تمت إضافة مواقع جديدة إلى قائمة عروض المهرجان هذا العام وهي، جامعة الشارقة، ومسجد الشارقة، وهيئة الطرق والمواصلات بالشارقة، وميدان عمران تريم، ومبنى قناة الوسطى بالذيد، ومبنى دار القضاء في خورفكان، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، والنقل البحري في خورفكان.