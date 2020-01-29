روبوتات تجهز الطلبات عبر الإنترنت من «كارفور» 2021

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أعلنت «ماجد الفطيم»، بأنها ستزود كارفور بمراكز توزيع روبوتية متطورة، ستعمل على إحداث نقلة نوعية في عملية طلب المنتجات من كارفور عبر الإنترنت في كل من الإمارات والسعودية.
ويشكل الإعلان ثمرة للتعاون بين «ماجد الفطيم» وTakeoff الأمريكية للتكنولوجيا، والتي تقدم حلولاً تقنية متقدمة لتطوير تجارة التجزئة الإلكترونية، حيث ستزود الشركة مجموعة من متاجر كارفور في الإمارات والسعودية بهذه المراكز بحلول عام 2021، وذلك بهدف تسريع وتطوير عملية انتقاء الطلبات عبر الإنترنت وتجميعها وتسليمها، لتحل محل الطريقة اليدوية التقليدية في إعداد الطلبات، وستضمن الروبوتات الموجودة داخل هذه المراكز إعداد وتجهيز أي طلب خلال 5 دقائق للاستلام من المتجر أو التوصيل.
وتتيح هذه التكنولوجيا التي جرى تصميمها بهدف تعزيز تجربة العملاء، المزيد من الفاعلية في إتمام إعداد الطلبات وخيارات أكبر للتوصيل، حيث يمكن إنجاز أكثر من 2000 طلب يومياً من مساحة قدرها 1500 متر مربع داخل منطقة التخزين في بعض متاجر كارفور المختارة، وستسهم في خفض عدد المنتجات غير المتوفرة عند إجراء الطلب، وستعزز هذه التكنولوجيا أيضاً زيادة كفاءة انتقاء المنتجات بما يعادل 1800 منتج في الساعة، إضافة إلى دعم عملية تجهيز وتسليم الطلبات، وخفض التكاليف التشغيلية.
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