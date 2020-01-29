13.6 مليون مسافر عبر مطار الشارقة في 2019

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

كشفت هيئة مطار الشارقة الدولي عن أبرز الإنجازات والنجاحات التي حققتها خلال العام الماضي، إلى جانب الخطط المستقبلية والبرامج التي سيتم تنفيذها خلال العام الجاري؛ وذلك خلال الاجتماع الذي عقدته، برئاسة علي سالم المدفع، رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي، وبحضور الشيخ فيصل بن سعود القاسمي، مدير الهيئة، في متحف المحطة بالشارقة؛ حيث كان في استقبالهم، منال عطايا، المدير العام لهيئة الشارقة للمتاحف.

استعرض علي سالم المدفع خلال الاجتماع، الذي تم اختيار متحف المحطة مكاناً لعقده؛ تقديراً لمكانته وأهميته في تاريخ الطيران بالمنطقة؛ حيث شهد هبوط أول طائرة بمطار إماراتي في أكتوبر/تشرين الأول 1932، أهم الإنجازات والأرقام التي حققها المطار في 2019 والتي أسهمت في تعزيز مكانته الإقليمية والعالمية، ومنها النمو في أعداد المسافرين الذي وصل إلى 13.6 مليون مسافر، وهو الرقم الأعلى في تاريخ المطار بزيادة قدرها 13% مقارنة مع العام 2018 الذي وصل فيه عدد المسافرين إلى 12 مليون مسافر، ليكون بذلك من أكثر مطارات المنطقة نمواً في أعداد المسافرين.

وأشار إلى الأرقام التي حققها المطار على صعيد حركة الطائرات (المنتظمة وغير المنتظمة) التي سجلت نمواً بنسبة 6.45%؛ حيث ارتفعت إلى 86.5 ألف حركة إقلاع وهبوط مقارنة مع 81.26 ألف حركة في 2018، الأمر الذي جاء بدعم من استقطاب شركات جديدة وتوسع الشركات الموجودة وهو ما انعكس على تعزيز أهمية مطار الشارقة وجاذبيته من ناحية إتاحة المزيد من الخيارات أمام المسافرين، وربطهم بأكثر من 105 وجهات حول العالم.

قطاع الشحن

وتناول رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي أداء قطاع الشحن الجوي الذي حقق أرقاماً جيّدة وصلت في 2019 إلى أكثر من 148.7 ألف طن، فيما وصل حجم الشحن البحري الجوي خلال الفترة من يناير/كانون الثاني وحتى نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي إلى 15.29 ألف طن بنمو 12.12% مقارنة مع نفس الفترة من 2019.

وتحدث علي سالم المدفع عن اهتمام هيئة مطار الشارقة الدولي بالعنصر البشري الذي وضعته في مقدمة أولوياتها؛ إيماناً منها بأن سعادة المسافرين والمتعاملين والموظفين وراحتهم تنعكس على تنافسية المطار، مشيراً إلى أن الهيئة قامت باستحداث وتطوير العديد من الخدمات التي أسهمت في تعزيز تجربة السفر عبر المطار.

البوابات الذكية

وتحدث مديرو الإدارات خلال الاجتماع عن أبرز المشاريع والإنجازات المتحققة في العام الماضي، والتي أسهمت في تعزيز مسيرة ريادة المطار على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، وقدموا عرضاً لأحدث الخدمات والتطبيقات الذكية التي تلبي احتياجات المتعاملين والمسافرين عبر المطار؛ حيث تم خلال العام الماضي إطلاق تطبيق مطار الشارقة المحدث الذي يعد خطوة رائدة في مجال التحوّل الرقمي بمطارات الشرق الأوسط، ويوفر تجربة سفر ممتعة ومتميّزة من خلال تلبية متطلبات المسافرين والمتعاملين، وتزويدهم بالمعلومات التي يحتاجون إليها.

كما تناول مسؤولو الإدارات دور البوابات الذكية في جعل حركة المسافرين أكثر سلاسة ومرونة؛ من خلال إنجاز المعاملة في وقت قياسي لا يتجاوز 20 ثانية، الأمر الذي لعب دوراً في دعم استراتيجية المطار التي تركز على جعل تجربة السفر أكثر سهولة للجميع من خلال تقديم أفضل الخدمات المعتمدة عالمياً؛ حيث بلغ عدد المسافرين الذين استخدموا البوابات الذكية في 2019 أكثر من 3 ملايين مسافر.

الخطط التوسعية

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وقال علي سالم المدفع: «نجحنا خلال عام 2019 في تحقيق العديد من الإنجازات التي ارتكزت على رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، ومتابعة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، التي شملت كافة المجالات بما فيها الخدمات التي استهدفت سعادة المتعاملين والمسافرين. ونحن سعداء بالأرقام التي حققناها في عام 2019 ونتطلع إلى تحقيق المزيد من الإنجازات خلال الفترة المقبلة أبرزها إنجاز الخطط التوسعية للمطار، الأمر الذي سيساعدنا على رفع طاقتنا الاستيعابية إلى 20 مليون مسافر سنوياً بحلول عام 2025».

وأضاف: «استطاع مطار الشارقة أن يكسب ثقة شريحة واسعة من المسافرين؛ وذلك بسبب سرعة وكفاءة الإجراءات والخدمات المقدمة لهم، واستقطاب شركات طيران جديدة، مع محافظته على جاذبيته لشركات الطيران وكذلك للمسافرين، بما يعزز من مكانة إمارة الشارقة وجهة مفضلة للعديد من السياح، ومركزاً مهماً للتجارة والأعمال».

وتوجه بالشكر إلى مستخدمي المطار من مسافرين، وشركات طيران، ووكلاء السفر والسياحة، ومشغّلي الرحلات الخاصة والشركات الخاصة الداعمة لعمليات المطار على ثقتهم في مطار الشارقة، واستخدامهم لخدماته وتسهيلاته.

المزيد من الخدمات

وأكد الشيخ فيصل بن سعود القاسمي مدير الهيئة، أن النمو في أعداد المسافرين جاء بفضل المكانة المتميزة لإمارة الشارقة كمركز اقتصادي وتجاري وسياحي مهم في المنطقة، والخدمات المميزة التي يوفرها المطار للناقلات الجوية، والتوسع الكبير في وجهاتها.

وأضاف: «سيتم إضافة المزيد من الخدمات والمميزات للمتعاملين مع المطار؛ لمواصلة مسيرة الريادة، وتعزيز ولاء المسافرين، والحرص على رضاهم، مع الاستمرار في الارتقاء بالعمل وتوفير أفضل تجربة للمسافرين والمتعاملين».

وشهد مطار الشارقة خلال عام 2019 تنفيذ العديد من المبادرات والمشاريع المجتمعية إلى جانب استقبال شركات طيران جديدة، وتحقيق العديد من الجوائز والتفاعل مع المبادرات والمناسبات الوطنية والدولية، وهو ما رسخ مكانته محلياً وإقليمياً وعالمياً.



الرابع عالمياً في الالتزام بالمواعيد



حقق مطار الشارقة، إنجازاً نوعياً في دقة الالتزام بمواعيد إقلاع الرحلات، والتي وصلت إلى 91.1% ضمن خطته التي تهدف إلى إقلاع الطائرة حسب الموعد المحدد، بدون أي تأخير. في حين أن هذه النسبة وصلت إلى 95% بحسب بيانات «او اي جي»، المؤسسة الدولية المزودة لبيانات المطارات وشركات الطيران، والتي اعتمدت «15 دقيقة هامش التأخير» في الرحلة، ليصبح الرابع عالمياً في دقة الإنجاز والالتزام بالمواعيد.



مشاريع بـ 1.5 مليار درهم



* واصلت هيئة مطار الشارقة الدولي تنفيذ خطتها التوسعية الشاملة للمطار بتكلفة 1.5 مليار درهم، والتي تتضمن مشروع توسعة مبنى المسافرين وزيادة القدرة الاستيعابية للمطار إلى نحو 20 مليون مسافر بحلول عام 2025.

* تم بناء محطة معالجة مياه الصرف الصحي وبداية العمل بها في شهر سبتمبر/أيلول 2019، وتم الانتهاء من بناء المباني الإضافية والأعمال المتعلقة بها وتسليمها بشهر نوفمبر/تشرين الثاني 2019، والتي تعوض المباني التي ستتم إزالتها واستغلال مساحتها للتوسعة الجديدة.

* عكف المطار خلال العام الماضي على إنجاز العديد من المشاريع ضمن مشروع التوسعة الشاملة، حيث تم في أغسطس/آب 2019 البدء بالأعمال الإنشائية لمبنى الهندسة، ومن المتوقع افتتاحه العام المقبل.

* تم توقيع عقد لإضافة 12 موقفاً للطائرات لتعويض المواقف التي سيتم إغلاقها خلال فترة أشغال التوسعة، واعتمادها كتوسعة للجانب الجوي للمطار عند اكتمال مشروع المطار.

* قام المطار خلال 2019 بتحديد المتطلبات الفنية والقانونية والمالية للإعلان عن المناقصة الخاصة بتوسعة المطار؛ لتصل طاقة استيعابه إلى 20 مليون مسافر سنوياً. ويتوقع الانتهاء من تجهيز هذه المتطلبات والإعلان عن المناقصة في النصف الأول من عام 2020، كما يتم حالياً التقييم الفني والمالي لمشروع وحدة المرافق المركزية، وسيبدأ العمل بها خلال الأشهر المقبلة.