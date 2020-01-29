شكرا لقرائتكم خبر عن «المركزي» يوقع مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون مع أستانا والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”
وقّع مصرف الإمارات المركزي، و«هيئة أستانا للخدمات المالية» مذكرة تفاهم في أبوظبي، خلال الزيارة الرسمية لرئيس جمهورية كازاخستان لدولة الإمارات.
وتقر هذه الاتفاقية إطار التعاون والتنسيق المتبادل في الأمور الرقابية والتنظيمية بهدف المنفعة المشتركة وتسهيل الأعمال التجارية بين الطرفين.
ورحّب مبارك راشد المنصوري، محافظ المصرف المركزي لدولة الإمارات، بتوقيع مذكرة التفاهم، قائلًا: «يسرّ المصرف المركزي إقامة هذه الشراكة مع هيئة أستانا للخدمات المالية، من أجل تعزيز التزامنا بالتعاون وإقامة الشراكات مع المؤسسات ذات التوجّه المماثل». وتنص المذكرة على تعزيز التعاون من خلال تبادل أفضل الممارسات والمعلومات التنظيمية والرقابية، كذلك إجراء الاستشارات ومناقشة القوانين المعمول بها في البلدين، الأمر الذي يسهم في إيجاد نظام مالي سليم في كل من الإمارات وكازاخستان.
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