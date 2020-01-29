أرباح «تبريد» ترتفع 11% محققة 472.5 مليون درهم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”

أعلنت شركة «تبريد»، عن تسجيل نمو 11% في صافي أرباحها لعام 2019 لتصل إلى 472.5 مليون درهم ؛ بدعم من إضافة 51.336 طن تبريد من التوصيلات الجديدة لعملائها، ما رفع إجمالي قدرتها التبريدية إلى 1.182.715 طن تبريد. إلى جانب ذلك، أوصى مجلس إدارة «تبريد» بتوزيع أرباح نقدية عن عام 2019 على مساهميها بقيمة 10.5 فلس للسهم، بزيادة بلغت 11% مقارنة بالعام السابق، وذلك تماشياً مع التزام الشركة بزيادة توزيعات الأرباح بما ينسجم مع وتيرة نمو أعمالها.

ارتفعت إيرادات المجموعة 5% لتبلغ 1.52 مليار درهم، وارتفعت إيرادات أعمال وحدة المياه المبردة الأساسية 7% إلى 1.456 مليار درهم، وارتفع إجمالي الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك 10% إلى 763.2 مليون درهم.

كذلك، ارتفعت حصة الشركة في نتائج شركات زميلة ومشاريع مشتركة بنسبة 10%، محققة 99.1 مليون درهم.

وبلغ إجمالي توصيلات المجموعة لعملائها في دول التعاون 1.182.715 طن تبريد؛ منها 51.336 طن تبريد أضيفت لعملاء جدد، فضلاً عن تشغيل ست محطات جديدة. وأسهمت الشركة في توفير 2.06 مليار كيلوواط/ساعة من الكهرباء في دول التعاون، أي ما يكفي من الطاقة لتشغيل 117.500 منزلا في الإمارات سنوياً.

وأدت هذه الوفورات إلى خفض انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون بواقع 1.23 مليون طن متري، أي ما يعادل التخلص من الانبعاثات الناتجة عن 268 ألف سيارة سنوياً.

تبريد السعودية

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كما أعلنت «تبريد»، عن تحقيق إنجازات عدة مهمة خلال عام 2019، شملت توقيع أول اتفاقية امتياز لتقديم خدمات التبريد في الهند، ورفع حصتها إلى 28% في شركة «تبريد السعودية» في السعودية، إضافة إلى توقيع اتفاقية استحواذ على محطة «مدينة مصدر» لتبريد المناطق، التي يصل إجمالي قدرتها الاستيعابية إلى 69 ألف طن تبريد، فضلاً عن تشغيل محطات تبريد المناطق في مطار الملك خالد الدولي بمدينة الرياض و«مسقط مول» في سلطنة عمان.

إلى جانب ذلك، حققت «تبريد» سلسلة من الإنجازات على صعيد العمليات التشغيلية خلال عام 2019، منها تحقيق 10 ملايين ساعة عمل آمنة دون أي إصابات هادرة للوقت، وتطبيق برمجيات المعلومات التشغيلية القائمة على البيانات عبر شبكتها من محطات تبريد المناطق.

80 محطة

وقال خالد عبدالله القبيسي، رئيس مجلس إدارة شركة تبريد: «تضم محفظتنا 80 محطة واستثمارات في ست دول. وقد أثمرت إنجازات الشركة المالية والتشغيلية خلال العام الماضي عن تسجيل ارتفاع 11% في صافي الأرباح، الأمر الذي يؤكد الحضور القوي للشركة في السوق والاستمرار في النمو والابتكار. أما بالنسبة لعام 2020 وما بعده، فأنا على ثقة من قدرة الشركة على الاستمرار في دعم جهود التنمية المستدامة في المنطقة ومواكبة حركة التوسع العمراني التي تستوجب تعزيز الاستثمار في المشاريع التطويرية الضخمة ذات الكثافة السكانية العالية».

وبدوره، قال بدر اللمكي، الرئيس التنفيذي لشركة «تبريد»: «أظهرت النتائج المالية التي حققتها الشركة هذا العام تميز استراتيجيتها وعملياتها المالية والتشغيلية؛ إذ سجلت زيادة في صافي أرباحها وارتفاعاً في إجمالي الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك بنسبة 10%، إلى جانب إضافة 51.336 طن تبريد من التوصيلات لعملاء جدد، وتحقيق إنجازات عدة على صعيد التحول الرقمي، والسلامة والابتكار. وتتمتع «تبريد» حالياً بمكانة جيدة تؤهلها الاستمرار في تقديم حلول تبريد لعملائها في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي وخارجها تتميز بالكفاءة العالية من حيث التكلفة، فضلاً عن كونها صديقة للبيئة. وسنواصل المساهمة في دعم جهود التنمية المستدامة مع دخول عام 2020 ومرور 22 عاماً على إطلاق عمليات الشركة».