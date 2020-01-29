«اقتصادية عجمان» تنفذ 32 ألف زيارة تفتيشية خلال 2019

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عجمان: ”الخليج 365”

أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان عن نتائج جهودها الرقابية خلال العام 2019، وذلك في مجالات التفتيش وحماية المستهلك وحماية الملكية الفكرية، حيث تضمنت النتائج عدداً من الإحصائيات والإنجازات المهمة التي تواكب جهود الدائرة الهادفة إلى تعزيز البيئة التجارية الآمنة وحماية المستهلكين. ففي مجال التفتيش والمتابعة بلغ إجمالي الزيارات الميدانية على الأسواق 32,359 زيارة تفتيشية في 2019 شملت مختلف المنشآت الاقتصادية القائمة في الإمارة، وذلك بنسبة نمو 69% عن الزيارات التي تم تنفيذها في العام الذي سبقه، في حين بلغ إجمالي الزيارات التوعوية 1797 زيارة، وقد أسفرت هذه الزيارات الميدانية عن 1741 مخالفة و2146 إنذاراً للمنشآت غير الملتزمة بالقوانين المنظمة للعمل التجاري، وقد نفذ قسم التفتيش والمتابعة 20 حملة توعوية منها 6 حملات مشتركة مع الشركاء الاتحاديين والمحليين، وقد شملت هذه الحملات المشتركة 369 منشأة اقتصادية، في حين شملت باقي الحملات التي نفذتها الدائرة منفردة 2452 منشأة.

وفي مجال حماية المستهلك تلقت الدائرة 2501 شكوى خلال العام 2019 تم حلها جميعاً وبنسبة التزام 98% ضمن الإطار الزمني المحدد. وقد نظمت الدائرة ممثلة في قسم مكافحة الغش التجاري 8 حملات توعوية وتفتيشية خلال العام الماضي شملت 558 منشأة اقتصادية.