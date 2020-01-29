«الواحة»: 32% ارتفاع الأصول المدارة.. وخسائر العام 616.3 مليون درهم

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أعلنت «الواحة كابيتال»، عن نتائجها الأولية غير المدققة للسنة المالية 2019.

وسجلت وحدة إدارة الأصول في «الواحة كابيتال» أداء قوياً في عام 2019 بفضل الأداء المتفوق ل «صندوق الواحة للاستثمار في أدوات الائتمان بأسواق وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا» و«صندوق الواحة كابيتال للاستثمار في الأسهم بأسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا».

وقد واصل الصندوقان تفوقهما على المؤشرات المعيارية مع تسجيلهما عائدات على الاستثمار في «الواحة كابيتال» بواقع 19.6% و24.3% على التوالي، فوصل بذلك إجمالي عائداتهما التراكمية منذ تأسيسهما إلى 180.9% و175.2%. كما ارتفع إجمالي حجم الأصول التي تديرها وحدة إدارة الأصول في الشركة بنسبة 32% لتصل قيمتها إلى 3.3 مليار درهم في عام 2019 بالمقارنة مع 2.5 مليار درهم في عام 2018.

كما ارتفع حجم الأموال المدارة لصالح المستثمرين من الأطراف الثالثة بنسبة 40% من 1 مليار درهم إلى 1.4 مليار درهم في عام 2019.

وخلال عام 2019، نجحت «الواحة كابيتال» تدريجياً في بيع 17 مليون سهم من حصتها المتبقية في «إيركاب» بمتوسط سعر ​​53.93 دولار أمريكي للسهم، محققة مكاسب نقدية صافية بلغت 933 مليون درهم. وحققت «إيركاب» منذ إنشائها معدل عائد داخلي بنسبة 31.7% مع مضاعفة رأس المال المستثمر بواقع 2.6 ضعف.

وبلغ إجمالي أصول الشركة في نهاية العام 9.3 مليار درهم بالمقارنة مع 11.6 مليار درهم في العام السابق، وذلك مدفوعاً ببيع «الواحة كابيتال» لحصتها في «إيركاب»، لكن مقابل زيادة الاستثمارات المالية لوحدة إدارة الأصول.

وبلغت نسبة الرافعة المالية في نهاية العام 25.6% بالمقارنة مع 25.3% في عام 2018. كما وصل حجم النقد ومعادلاته في الحسابات الموحدة لعام 2019 إلى 765 مليون درهم بالمقارنة مع 429 مليون درهم في العام السابق.

وانسجاماً مع استراتيجية التحول التي تم إطلاقها في النصف الثاني، أجرت «الواحة كابيتال» مراجعة دقيقة لأعمالها في عام 2019. ونتيجة لإعادة التقييم هذه، والتي تعتبرها الشركة ضرورية لمستقبلها الاستثماري، تم تسجيل خسارة صافية قدرها 616.3 مليون درهم لعام 2019 مع تأثر وحدة الاستثمارات الخاصة بتعديلات محتسبة لمرة واحدة.

وقال وليد المقرب المهيري، رئيس مجلس إدارة «الواحة كابيتال»: «يقدم مجلس إدارة الواحة كابيتال دعمه الكامل لاستراتيجية التحول التي تبنتها الشركة مؤخراً. ونحن متفائلون بأن تؤتي هذه الاستراتيجية ثمارها خلال عام 2020 مع تركيز الشركة على توليد المزيد من العائدات وخلق قيمة طويلة الأمد للمساهمين».

ومن جانبه قال عمرو المنهالي، الرئيس التنفيذي للشركة: «أنهت «الواحة كابيتال» خطة إعادة الهيكلة المالية في عام 2019، وحافظت على مكانتها المالية القوية بفضل التدابير الحكيمة التي تم اتخاذها لضمان عودة الشركة إلى مسار النمو المستدام على المدى الطويل. وسنواصل التركيز خلال عام 2020 على وحدة إدارة الأصول، واستكشاف الفرص المتاحة أمام وحدة الاستثمارات الخاصة بما يحقق عائدات مجزية لمساهمي «الواحة كابيتال» على المدى الطويل».

وستواصل «الواحة كابيتال» الاستفادة من شبكات أعمالها الدولية في عام 2020 لاستكشاف فرص أعمال جديدة في قطاعات الاقتصاد المتنامية مع الحفاظ على تنوع استثماراتها عبر مجموعة واسعة من القطاعات بما في ذلك الطاقة، والرعاية الصحية، والتكنولوجيا المالية، والخدمات المالية.