«برج العرب» أفضل فندق في العالم للعام الثاني على التوالي

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أعلنت «مجموعة جميرا» العالمية العضو في «دبي القابضة»، عن فوز فندقها «برج العرب» بجائزتي «أفضل فندق في العالم» و«أفضل فندق في الشرق الأوسط» خلال حفل توزيع جوائز «ألترا ترافيل» في قطاع السفر الفاخر للعام الثاني على التوالي. وتلقى الأيقونة الفندقية هاتين الجائزتين يوم 27 يناير، وذلك خلال حفل «ألترا ترافيل» السنوي الذي أقيم في فندق «إميرالد بالاس كمبينسكي دبي»، وجمع نخبة من قادة قطاع السفر والضيافة الفاخرة من المنطقة والعالم.

وقال جوزيه سيلفا الرئيس التنفيذي لمجموعة جميرا: «نفخر بالشهرة العالمية التي اكتسبها برج العرب على مر السنين، والتي جعلته واحداً من أكثر الفنادق رقياً وفخامة في العالم. وينطوي نيل الفندق لهاتين الجائزتين على خصوصية كبيرة بالنسبة لنا، كونه يأتي مباشرة بعد احتفاله بمرور 20 عاماً على ميلاده. ولا شك أن برج العرب هو خير مثال عن قدرة دبي على الابتكار وتخطي التوقعات ورسم ملامح جديدة للريادة والتفوق. ويشرفنا أن نكون جزءاً من قصة نجاح برج العرب، لاسيما أننا شهدنا قدرته باستمرار على إثراء تجربة الزوار بتصاميم لا مثيل لها، وخدمات ومرافق استثنائية وتجارب شهيرة عالمياً لتناول الطعام».

وجاء تصميم الفندق الحائز الجوائز، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، بتشييد مبنى ملهم يرسي مكانة دبي على الخريطة العالمية. ويمثل الفندق الذي يأخذ شكل الشراع رمزاً إلى الثقافة الإماراتية المتجذرة في الماضي ومنارة تضيء درب المستقبل في دولة الإمارات، ويتميز بتصاميمه الأنيقة والفاخرة.

وأشار أنتوني كوستا، نائب الرئيس الإقليمي لمجموعة جميرا والمدير الإداري لفندق برج العرب: «يشرفنا تكريم برج العرب للعام الثاني على التوالي ضمن جوائز «ألترا ترافيل» المرموقة في قطاع السفر الفاخر. وسنحرص على تعزيز مكانتنا الرائدة في قطاع الضيافة، وسنواصل تركيزنا العميق على تمكين زوارنا من شتى أرجاء العالم من الحصول على ذكريات لا تنسى وتجارب استثنائية بكل المقاييس».