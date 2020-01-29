تفاهم إماراتي كويتي حول اعتمادات شركات صيانة الطائرات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أنور داود

أكد مسؤولون أن دولة الإمارات بادرت إلى تطوير صناعة الطيران من خلال ضخ استثمارات هائلة لتطوير البنية التحتية، حتى أصبح القطاع إحدى الركائز الأساسية للتنمية الاقتصادية، وداعماً أساسياً للقطاعات مثل السياحة والتجارة، مشيرين إلى أهمية مشروعات البنية التحتية الضخمة التي يتم تنفيذها حالياً في الإمارات والعالم، للنهوض بصناعة الطيران، باعتباره قاطرة الاقتصاد العالمي.

جاء ذلك خلال القمة العالمية للاستثمار في قطاع الطيران 2020 التي افتتحها، أمس، سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، بحضور وزراء ورؤساء منظمات وهيئات الطيران المدني من مختلف دول العالم، وشركات متخصصة في قطاع الطيران، ومشغلي الطائرات والمستثمرين في قطاع الطيران، وزوار من أكثر من 57 دولة.

ووقعت دولة الإمارات ممثلة في الهيئة العامة للطيران المدني، مذكرة تفاهم مع دولة الكويت الشقيقة ممثلة في الإدارة العامة للطيران المدني الكويتي على هامش أعمال القمة العالمية للاستثمار في قطاع الطيران، وأرست المذكرة إطار عمل للاعتراف المتبادل لاعتمادات شركات صيانة الطائرات.

وقع المذكرة كل من سيف محمد السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، والشيخ سلمان صباح السالم الحمود الصباح، رئيس الطيران المدني بدولة الكويت. وجاء التوقيع على مذكرة التفاهم ليعزز إطار عمل التعاون بين الدولتين في قطاع الطيران المدني، وكجزء من منظومة التعاون على نطاق أوسع، فضلاً عن أنه يعكس العلاقة المتينة بين البلدين الشقيقين.

قاطرة الاقتصاد العالمي

وقال المهندس سلطان المنصوري في كلمته «إن الدورة الثانية من القمة العالمية للاستثمار في قطاع الطيران 2020، تسلط الضوء على الفرص الاستثمارية الواعدة التي يوفرها قطاع الطيران، لا سيما في ظل مشروعات البنية التحتية الضخمة التي يتم تنفيذها حالياً في الإمارات، وعلى مستوى العالم، ضمن الجهود الدولية للنهوض بصناعة الطيران، باعتباره قاطرة الاقتصاد العالمي، وأحد روافده الرئيسية».

وأكد المنصوري، أهمية عقد مثل هذه الفعاليات الاقتصادية العالمية التي تعكس رؤية القيادة الحكيمة في تطوير الخطط الاستباقية الرامية لصياغة مستقبل دولتنا خلال العقود الخمسة المقبلة في جميع القطاعات الاقتصادية، وعلى رأسها قطاع الطيران، الذي يعد إحدى الركائز الأساسية للتنمية الاقتصادية في الإمارات، وهو ما يتجسد في تنفيذ العديد من المشروعات التطويرية العملاقة وخطط التوسعة في المطارات، أبرزها مطار أبوظبي الجديد وتوسعة مطار دبي الدولي، وإنشاء مطار دبي وورلد سنترال (مطار آل مكتوم الدولي)، وغيرها من المشاريع. يأتي ذلك بالتزامن مع إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، عام 2020 «عام الاستعداد للخمسين».

وذكر «على الصعيد المحلي، أشار الاتحاد الدولي للنقل الجوي «أياتا» في تقرير أصدره حول أهمية قطاع النقل الجوي في دولة الإمارات، إلى أن استمرار التركيز على هذا القطاع سيسهم في توفير 620 ألف فرصة عمل، إذ يدعم القطاع اليوم قرابة 800 ألف وظيفة، ويضخ 47.4 مليار دولار أمريكي في اقتصاد الإمارات، بما يشكل 13.3% من إجمالي الناتج المحلي للإمارات. ومن المتوقع أن ينمو سوق الطيران الإماراتي بنسبة 170% في عام 2037 ليدعم 1.4 مليون فرصة عمل ويساهم بمقدار 128 مليار دولار أمريكي في اقتصاد الدولة»

كما أشار إلى أهمية الدور الذي تلعبه الشركات الصغيرة والمتوسطة في رفد الاقتصاد الوطني ورفع مستوى تنافسيته وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة في الدولة، وعلى مستوى العالم. حيث تحتل دولة الإمارات موقع الصدارة في تقديم أفضل إطار اقتصادي واجتماعي وبيئي وسياسي لدعم هذا القطاع الحيوي وتعزيزه.

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نمو ثابت

من جانبه، أكد سيف محمد السويدي، المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني أن قطاع الطيران يعتبر أحد القطاعات التي حافظت على نمو ثابت في أعقاب الأزمة المالية في الاقتصاد العالمي 2008، ما يؤكد صلابة هذا القطاع ومكانته العالمية، وفي ما يتعلق بدولة الإمارات فإنها أدركت مبكراً أهمية صناعة الطيران والنقل الجوي، فبادرت إلى تعزيزها حتى باتت تمتلك بنية تحتية متقدمة، وضخت استثمارات هائلة في هذا القطاع، ما عزز من موقعها في مؤشرات التنافسية العالمية، إذ باتت صناعة الطيران تسهم بشكل كبير في رفد اقتصاد الدولة، حيث تعتمد عليه العديد من القطاعات التي ازدهرت نتيجة لنموه الثابت والمتواصل كقطاع السياحة، والتجارة، كما تنامى حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية، وازدادت معها الفرص الاستثمارية المصاحبة، ما حدا بالدولة إلى مواصلة تطوير المطارات وتوسعة طاقاتها الاستيعابية وإنشاء المطارات إضافة إلى تعزيز أساطيلها الجوية».

منصة عالمية

وقال إن القمة العالمية للاستثمار في قطاع الطيران باتت واحدة من أبرز المنصات العالمية التي تجمع تحت سقفها المستثمرين، والخبراء، والعاملين في مجال صناعة الطيران، والبنوك، والموردين، وتطلعهم على مشاريع الاستثمار في الطيران العالمي، وتتيح لهم فرصة تقييم وخوض التجارب الاستثمارية الناجحة، وإجراء الصفقات التجارية التي تساهم في تطوير صناعة الطيران.